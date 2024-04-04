Директор Центра водных видов спорта попал под уголовное дело из-за взятки за аренду бассейна

В Новосибирске возбудили уголовное дело на Дмитрия Оленикова, директора Центра водных видов спорта. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
Руководителя учреждения обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ (Растрата) и части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). Установлено, что с сентября 2020 года по ноябрь 2022-го Олеников оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в Центральном районе города, хотя спортивная школа им не пользовалась. Траты превысили 6 миллионов рублей.
— Бассейн был предоставлен индивидуальному предпринимателю, — уточняется в сообщении Следственного комитета Новосибирской области.
По информации регионального СУ СК, подозреваемый также получил от этого предпринимателя взятку. В прокуратуре отмечают, что ее размер составил примерно 1,4 миллиона. Деньги были предназначены на аренду бассейна.
Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о мере пресечения.
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