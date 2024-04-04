НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

3 м/c,

южн.

 756мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,39
EUR 99,43
Реклама

СРОЧНО

У кандидатов на пост мэра забрали телефоны

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Фурам запретили въезд
Кандидаты в шорт-лист премии
Как пенсионер попал в рехаб
Потребовали предоплату за ЖКУ
Научный метод лечения СДВГ
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Бизнес Директор Центра водных видов спорта попал под уголовное дело из-за взятки за аренду бассейна

Директор Центра водных видов спорта попал под уголовное дело из-за взятки за аренду бассейна

По версии следствия, Дмитрий Олеников взял с предпринимателя больше миллиона

1 868
19 комментариев
Директора обвиняют сразу по нескольким статьям

В Новосибирске возбудили уголовное дело на Дмитрия Оленикова, директора Центра водных видов спорта. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Руководителя учреждения обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ (Растрата) и части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). Установлено, что с сентября 2020 года по ноябрь 2022-го Олеников оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в Центральном районе города, хотя спортивная школа им не пользовалась. Траты превысили 6 миллионов рублей.

— Бассейн был предоставлен индивидуальному предпринимателю, — уточняется в сообщении Следственного комитета Новосибирской области.

По информации регионального СУ СК, подозреваемый также получил от этого предпринимателя взятку. В прокуратуре отмечают, что ее размер составил примерно 1,4 миллиона. Деньги были предназначены на аренду бассейна.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о мере пресечения.

В Новосибирской области иностранец дал 200 тысяч взятки полицейскому: НГС рассказывал, как его наказали.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Прокуратура Следственный комитет Взятка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Ника,  35

Александра,  33

Александр,  35

Лисенок,  42

Таня,  35

Любовь,  23

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление