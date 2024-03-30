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Криминал Хотел освободить родственника: в Новосибирской области иностранец дал 200 тысяч взятки полицейскому — как его наказали

Хотел освободить родственника: в Новосибирской области иностранец дал 200 тысяч взятки полицейскому — как его наказали

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима

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Полицейский отказался от взятки в 200 тысяч рублей

В Искитимском районном суде вынесли приговор иностранному гражданину, который попытался дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Как установил суд, в сентябре 2023 года мужчина перед сотруднику полиции 200 тысяч рублей взятки. Средства предназначались за прекращение уголовного преследования родственника обвиняемого, который сам был фигурантом уголовного дела за совершение особо тяжкого преступления.

Сотрудник полиции сообщил о происшествии своему руководству. После передачи денег иностранный гражданин был задержан. В дальнейшем ему было предъявлено обвинение по статье о даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Вердикт суда — 7 лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее бывшего сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева доставили в исправительную колонию №3 в Иркутской области. Он был осужден за получение взяток.

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