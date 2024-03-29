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Криминал Бывший сенатор от Новосибирской области Лаптев приехал в Иркутскую колонию — туда отправляют «випов»

Бывший сенатор от Новосибирской области Лаптев приехал в Иркутскую колонию — туда отправляют «випов»

Мужчина был признан виновным в получении взятки

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Суд прошел в ноябре 2023 года

Бывший сенатор от Новосибирской области Владимира Лаптева, которого осудили на пять лет за взятки, прибыл в исправительную колонию ИК-3 Иркутска. Об это рассказали в Коммерсант-Сибирь со ссылкой на окружение Владимира Лаптева. ИК-3 — единственное за Уралом исправительное учреждение для бывших силовиков и госслужащих.

Владимира Лаптева везли этапом в арестантском вагоне. Бывший политик успел пройти положенный двухнедельный карантин и зачислен в один из отрядов. О его трудоустройстве пока неизвестно.

По данным Коммерсанта, в ИК-3 содержат бывших судей, силовиков и госслужащих. В разное время там отбывали срок бывший мэр Томска Александр Макаров, экс-начальник управления Следственного комитета России по Кемеровской области Сергей Калинкин, бывший глава ГУ МЧС России по Томской области Михаил Бегун. Все они обвинялись в коррупции.

В колонии шьют мужскую и женскую обувь, постельное белье, изготавливают кованые мангалы, каминные наборы, дачные туалеты, беседки, детские кровати. В ИК-3 открыты кружки, есть спортзал, зимний сад и клуб аквариумистов. В колонию регулярно ездят артисты, проводят спортивные соревнования и обучающие семинары.

Как ранее рассказывал НГС, по версии следствия, в 2020 году Лаптев устроил своих дочь и сноху на работу помощницами депутата Заксобрания Юрия Кошкина. Фактически женщины своих обязанностей не исполняли, но на протяжении двух лет исправно получали зарплату. В результате региональному собранию был нанесен ущерб — 411 тысяч и 541 тысяча рублей соответственно. Правоохранители квалифицировали действия экс-сенатора как мошенничество. Впоследствии за также мошенничество дочь и сноху Лаптева приговорили к условным срокам.

Год спустя Лаптев предложил депутату Кошкину место зампредседателя комиссии по экологии. Взамен он получил зарплатную карту своего протеже, на которую за год поступило 1 миллион 187 тысяч рублей, большую часть из которых Лаптев потратил. Силовики расценили ситуацию как получение взятки.

Наконец, летом 2022 года Владимир Лаптев похлопотал за начальника ОБЭП Куйбышевского отдела МВД Сергея Романова перед мировым судьей: полицейский отказался проходить медосвидетельствование по требованию ГИБДД. Лаптев решил замять административное дело, оказав судье знаки внимания: он вручил ей букет белых роз, несколько бутылок вина, сладости, бокалы. Эту ситуацию силовики расценили как дачу взятки.

Владимира Лаптева задержали 27 сентября 2022 года. На суде по избранию меры пресечения политику вызвали скорую помощь: ему резко стало плохо. Лаптев поначалу свою вину отрицал и последующие 9 месяцев провел в СИЗО. Редакция НГС подробно рассказывала, кто такой Владимир Лаптев и как он стал владельцем целого поместья стоимостью 150 миллионов рублей в Новосибирске.

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Сенатор Новосибирск Иркутск Колония
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