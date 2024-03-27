Пробежал до машины: Никита Кологривый вышел на свободу после 7 суток в ИВС — его встретил НГС

В Новосибирске выпустили из ИВС актера Никиту Кологривого. Под арестом артист провел 7 суток за то, что устроил дебош в кальянной. У дверей изолятора Кологривого встретили друзья и журналисты НГС.
Выходя из ИВС, актер отказался общаться со СМИ. Он быстро сел в тонированную машину и уехал.
В ночь на 20 марта Никита Кологривый пошел с друзьями в кальянную на улице Военной, но дружеское застолье закончилось настоящим дебошем. Он укусил хостес за бедро, а потом разделся и подрался с персоналом заведения.
21 марта Центральный районный суд пришел к выводу, что актеру стоит подумать о своем поведении под арестом, в течение целой недели (правда, учитывая уже проведенную в спецприемнике накануне процесса ночь). Прокуратура настаивала, что недели для этого не хватит, и арестовать Кологривого нужно на 15 суток. Однако Новосибирский областной суд оставил первоначальное решение в силе.