Пробежал до машины: Никита Кологривый вышел на свободу после 7 суток в ИВС — его встретил НГС

От журналистов актер спрятался в тонированном внедорожнике Источник: Анна Скок











В Новосибирске выпустили из ИВС актера Никиту Кологривого. Под арестом артист провел 7 суток за то, что устроил дебош в кальянной. У дверей изолятора Кологривого встретили друзья и журналисты НГС.

Выходя из ИВС, актер отказался общаться со СМИ. Он быстро сел в тонированную машину и уехал.

Источник: Анна Скок

В ночь на 20 марта Никита Кологривый пошел с друзьями в кальянную на улице Военной, но дружеское застолье закончилось настоящим дебошем. Он укусил хостес за бедро, а потом разделся и подрался с персоналом заведения.