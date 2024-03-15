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Мужчина пострадал во время взрыва газового баллона на стройке — прокуратура начала проверку

Баллон рванул на 19-м этаже строящейся высотки

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Инцидент произошел в Заельцовском районе

Прокуратура начала проверку после взрыва газового баллона на стройке в Новосибирске. Во время инцидента пострадал мужчина.

— Установлено, что взрыв произошел на 19-м техническом этаже строящегося многоквартирного дома по улице Декоративный питомник, 16/5. Пострадал мужчина, который доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается медицинская помощь, — пояснили в ведомстве.

Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований по охране труда при выполнении работ. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее мы писали о том, как из-за взрыва газового котла в частном доме в Новосибирске обвалилась стена.

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