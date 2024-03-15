Мужчина пострадал во время взрыва газового баллона на стройке — прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку после взрыва газового баллона на стройке в Новосибирске. Во время инцидента пострадал мужчина.
— Установлено, что взрыв произошел на 19-м техническом этаже строящегося многоквартирного дома по улице Декоративный питомник, 16/5. Пострадал мужчина, который доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается медицинская помощь, — пояснили в ведомстве.
Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований по охране труда при выполнении работ. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ранее мы писали о том, как из-за взрыва газового котла в частном доме в Новосибирске обвалилась стена.