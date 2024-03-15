НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-7°

облачно, снег

ощущается как -12

3 м/c,

зап.

 762мм 72%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,64
EUR 100,26
Реклама

СРОЧНО

Заканчивается первый день голосования — онлайн

Младенец в коме
Скуловая имплантация зубов
Прокурорская «крыша»
Что удивляет приезжих
ФАС проверит цены на такси
Автор сибирского «Мулен Руж»
Масленичная прожарка
Застройщики скупают Академ
НГС в Telegram
Происшествия

«Сработали сигнализации во всем районе»: на Родниках прогремел взрыв — пострадал один человек

Газовый баллон рванул на 18 этаже строящейся высотки

1 138
1 комментарий
На место выехали медики и спасатели

Рабочий пострадал из-за взрыва газового баллона в строящеемся дома в микрорайоне Родники. Информация об этом появилась в официальном паблике службы 112 Новосибирской области:

— В 17:07 в службу 112 Новосибирской области поступил звонок с сообщением о том, что на 18 этаже строящегося дома № 16/5 по ул. Декоративный питомник в Новосибирске произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадал мужчина. Открытого горения после взрыва не произошло, — указано в сообщении.

Читатели НГС тоже обратили внимание на громкий звук:

— Взрыв был, сработали сигнализации машин по всему району. Потом в том направлении проехали несколько скорых, — рассказал читатель НГС Роман.

Несмотря на то, что пожар не начался, на место на всякий случай выехали и сотрудники МЧС.

— На техническом этаже строящегося дома произошла разгерметизация газового баллона. В результате инцидента горения и разрушений нет. Помощь сотрудников МЧС России не требовалась. Известно, что до прибытия первых подразделений мужчину госпитализировали в медучреждение, — прокомментировали ЧП в ведомстве.

НГС также направил запрос застройщику ГК Поляков.

Ранее мы писали о том, как из-за взрыва газового котла в частном доме в Новосибирске обвалилась стена.

ПО ТЕМЕ
Взрыв Газовый баллон Новостройка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Самый унизительный и неприятный момент»: россиянка в аэропорту попала в мексиканскую тюрьму — история
Марина Хомутинина
журналист, путешественница
Мнение
«Не шикуем, но тратим всё до копейки»: рассказываем, на что хватает денег семье учителей с двумя детьми
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Ничтожеством давно себя не чувствовала»: исповедь 22-летней выпускницы вуза, решившейся на аборт
Рекомендуем
Знакомства

Jay, 32

Inter3ss, 20

Брюнетка, 40

Nataly, 40

Antonina, 54

Гоша, 40

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Аварийно-ремонтная служба ЖКХ Сантехник с выездом на дом, недорого

100 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление