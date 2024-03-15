«Сработали сигнализации во всем районе»: на Родниках прогремел взрыв — пострадал один человек

Рабочий пострадал из-за взрыва газового баллона в строящеемся дома в микрорайоне Родники. Информация об этом появилась в официальном паблике службы 112 Новосибирской области:
— В 17:07 в службу 112 Новосибирской области поступил звонок с сообщением о том, что на 18 этаже строящегося дома № 16/5 по ул. Декоративный питомник в Новосибирске произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадал мужчина. Открытого горения после взрыва не произошло, — указано в сообщении.
Читатели НГС тоже обратили внимание на громкий звук:
— Взрыв был, сработали сигнализации машин по всему району. Потом в том направлении проехали несколько скорых, — рассказал читатель НГС Роман.
Несмотря на то, что пожар не начался, на место на всякий случай выехали и сотрудники МЧС.
— На техническом этаже строящегося дома произошла разгерметизация газового баллона. В результате инцидента горения и разрушений нет. Помощь сотрудников МЧС России не требовалась. Известно, что до прибытия первых подразделений мужчину госпитализировали в медучреждение, — прокомментировали ЧП в ведомстве.
НГС также направил запрос застройщику ГК Поляков.
Ранее мы писали о том, как из-за взрыва газового котла в частном доме в Новосибирске обвалилась стена.