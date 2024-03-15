«Сработали сигнализации во всем районе»: на Родниках прогремел взрыв — пострадал один человек

Рабочий пострадал из-за взрыва газового баллона в строящеемся дома в микрорайоне Родники. Информация об этом появилась в официальном паблике службы 112 Новосибирской области:

— В 17:07 в службу 112 Новосибирской области поступил звонок с сообщением о том, что на 18 этаже строящегося дома № 16/5 по ул. Декоративный питомник в Новосибирске произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадал мужчина. Открытого горения после взрыва не произошло, — указано в сообщении.