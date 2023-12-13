В Новосибирске из-за взорвавшегося газового котла обвалилась стена частного дома — фото с места

В Кировском районе Новосибирска вчера, 12 декабря, на улице Ольховская взорвался газовый котел и обвалилась стена дома.
Инцидент произошел около 11:23–13:00 часов.
— Спасатели провели разведку. Сбор информации. Частичное обрушение, — сообщили в пресс-службе МАСС.
Во время взрыва никто не пострадал. Дом оградили и провели инструктаж с хозяевами.
Вчера, 12 декабря в Новосибирске произошел пожар в квартире, расположенной в пятиэтажном доме на улице Объединения. В результате возгорания погибла девушка