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В Новосибирске из-за взорвавшегося газового котла обвалилась стена частного дома — фото с места

Спасатели оградили местность

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Инцидент произошел утром во вторник

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В Кировском районе Новосибирска вчера, 12 декабря, на улице Ольховская взорвался газовый котел и обвалилась стена дома.

Инцидент произошел около 11:23–13:00 часов.

— Спасатели провели разведку. Сбор информации. Частичное обрушение, — сообщили в пресс-службе МАСС.

От удара обвалилась стена

От удара обвалилась стена

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Взрыв произошел в частном секторе

Взрыв произошел в частном секторе

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Во время взрыва никто не пострадал. Дом оградили и провели инструктаж с хозяевами.

Вчера, 12 декабря в Новосибирске произошел пожар в квартире, расположенной в пятиэтажном доме на улице Объединения. В результате возгорания погибла девушка

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ВзрывГАЗМАССНовосибирск
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