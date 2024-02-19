«Ещё раз увижу твоё сообщение, на земле перестанешь ходить»: как экстрасенсы «помогают» искать пропавших и почему им верят

Всплеск интереса россиян ко всему мистическому эксперты традиционно объясняют сложными временами, когда кругом неопределенность — военные конфликты, обвал валюты, экономический кризис. Поэтому неудивительно, что в социальных сетях сейчас так активны сообщества, где люди, называющие себя экстрасенсами и ясновидящими, предлагают свою помощь в поиске потерявшихся. Корреспондент НГС Ксения Лысенко проанализировала несколько таких групп, где сибиряков готовы проконсультировать, рассказать о судьбе близкого человека и даже определить, жив он или нет. Сколько среди таких предположений точных попаданий, а также что об экстрасенсорной помощи в поисках людей думают бывший следователь, ученый и члены поискового отряда — в этой статье.
139 рублей за гадание
Жанна наткнулась на группу помощи эзотериков во «ВКонтакте», когда пропала ее знакомая Екатерина. История мамы четырех детей, которая ушла с неизвестным мужчиной и попала на камеру домофона, громко прозвучала в городских изданиях. Через пару дней после первых публикаций в СМИ ориентировка о поиске с текстом одной из новостных заметок оказалась в эзотерической группе. К тому моменту ее участники, которые называют себя экстрасенсами, начали строить теории, что же все-таки произошло со знакомой Жанны: вооружившись опубликованной информацией о Екатерине, они называли ее «странной», говорили о похищении, винили во всем алкоголь и указывали на мужчину, который пропавшей «манипулирует». Через день после поста в группе отчитались — Екатерина жива.
Жанна рассказывает, что попала в группу, увидев пост о Екатерине, поскольку ей «была небезразлична судьба близкого человека». Там же, под постом, вступила в переписку с некоторыми из участников.
— В комментариях есть те, что оказались практически на 100% близки к истине. Но лучше положиться на работу полиции, а мнение экстрасенсов принять к сведению, — считает Жанна.
В группе она также успела лишиться почти 400 рублей. Сделала она это, по ее признанию, умышленно — хотелось проверить того, кто написал ей в личные сообщения, предложив рассказать больше о Екатерине.
— Я там в некоторых комментариях отписалась, и вот через какое-то время мне с фейковой страницы под мужским именем «Руслан» пишет якобы экстрасенс, что может погадать, что скажет, когда [подруга] домой вернется, — рассказала Жанна. — Вообще, у меня мама и бабушка гадали на бобах. Наверное, все-таки что-то такое есть экстрасенсорное, но нужно найти хорошего мастера. Скорее, я отношусь к этому скептически — то есть сначала мне нужно убедиться, что человек не врет, а уже потом решать для себя, платить ему деньги или нет. Но мне стало интересно, так скажем, его разоблачить. Я спросила, что нужно для того, чтобы мне погадали. А мне ответили голосовым сообщением, причем женский голос, что ей нужны деньги на расходные материалы — всего 139 рублей. Мне уже стало смешно, потому что настоящий мастер никогда не будет за такие копейки работать. И она собралась гадать на Таро, какие расходные материалы у нее?
Женщина отправила эту небольшую сумму, и «Руслан» ответил голосовым сообщением, где звучал женский голос, что Екатерину увезли в другой город, а там избили и изнасиловали.
— Тот же мужчина, что был на камере, увез ее. Избили, было изнасилование несколько раз, то есть разные мужчины. Также ее продавал тот же мужчина, — сообщила гадалка с легким акцентом в голосовом сообщении (есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.), а затем даже назвала город, где якобы находится Екатерина, — Киселевск. Жанна предполагает, что город гадалка выбрала наугад, просто взглянув на карту.
После получения этой информации Жанна отправляла ту же сумму еще два раза. Во второй раз она интересовалась судьбой близкого человека, который погиб, а затем отправила «Руслану» фото своей подруги из другого города, чтобы узнать что-то про нее. В ответ женщина заявила, что подруга положила глаз на ее мужа, хотя, как говорит Жанна, в реальности та никогда его не видела. Затем гадалка стала предлагать и другие услуги — оберег за 168 рублей, амулет и подвески за такую же сумму, чтобы подруга «ничего не сделала».
Жанна убедилась, что ее собеседница мошенница, о чем ей и написала.
— Я это читать не буду. Ушла ***, пока я тебе хуже не сделала. Ещё раз увижу твоё сообщение, на земле перестанешь ходить, — пригрозила в ответ гадалка.
Жанна отправила скриншоты администратору сообщества, там пользователя быстро заблокировали и написали:
— Да, мошенник. Типичная схема — просить мелкие деньги и исчезать. Забанили. Но таких много. Говорят, зэки так себе деньги зарабатывают.
Что говорят «экстрасенсы» про громкие пропажи в Новосибирске
В самой популярной группе по поиску людей эзотериками «ВКонтакте» состоит почти 60 тысяч человек. Посты здесь добавляют не только родственники, но и сами администраторы. В 2022 году в группе появилась ориентировка на поиск Юлии Коренковой из Новосибирской области, которая приехала в гости к знакомым, затем написала семье, что возвращается домой, но бесследно исчезла. В комментариях к посту большинство участников утверждали, что женщина жива и что скоро даст о себе знать. Через месяц ее нашли мертвой в лесу.
Больше всего комментариев собирают истории о давних исчезновениях. Например, о Салиме Самойлове, 11-летнем мальчике из села Травное, который 9 лет назад по поручению родителей ушел на свалку, но домой так и не вернулся. В поисках принимали участие спасатели, волонтеры «ЛизыАлерт», местные жители, привлекали даже авиацию. Спустя годы участники группы считают, что мальчика в живых не найти — по их версиям, он утонул. Среди перечисленных ими есть также варианты попадания в секту и алкогольного отравления.
Разошлись во мнениях экстрасенсы также на истории загадочного исчезновения Ирины Сафоновой в 2009 году — жительницы Академгородка, которая зашла в подъезд, но до квартиры так и не дошла. Дома у нее остался 10-летний сын, который ждал маму. Часть экстрасенсов решила, что женщину похитил сосед, часть — что это дело рук нескольких человек, которые за ней следили. Единицы утверждали, что девушка жива и скоро будет найдена.
— Уехала за красивой жизнью в другую страну. Брак по расчёту, знакомство, переписка с иностранцем. Там счастлива, гарем, она там не одна. Своих любит, вспоминает. Но, обратного пути нет, — написала астролог Елена, которая также гадает на картах Таро и делает защитные обереги.
Корреспонденту НГС Елена ответила, что поисками людей занималась давно, а сейчас ей «интересны другие темы». На вопрос о том, помогали ли ее консультации в поисках людей и приводили ли к установлению конкретных обстоятельств, астролог говорит, что детали установить обычно сложно.
— Сориентировать по местности — да. На что похоже то место — объясню. Какая стихия рядом — вода или огонь, что способствовало смерти, уходу человека. Или были ли другие люди рядом, какие наводки дают карты, — объяснила она. — Я публиковала отзывы о своей работе, могу прислать.
После обещания прислать ссылку на отзывы и «интересную историю», когда ее помощь была ощутимой в поиске, Елена заблокировала корреспондента НГС.
«Конкретного ничего не говорят»
Фаина из поселка Новосибирской области тоже однажды обратилась за помощью в такую группу. Там она описала, как бесследно пропала ее 19-летняя сестра Зоя — всё случилось в 2002 году. Осенью 2023 года, рассказывая НГС о пропаже Зои, Фаина делилась, что многое из написанного экстрасенсами в группе ее напугало. Участники говорили про жестокое беспочвенное убийство, соседа, который ее давно заприметил, и что тело родные не смогут найти.
— Мы и сами ходили с мамой к гадалкам. Кто-то говорит да, кто-то — нет, мы уже, если честно, запутались сами: кто из них правду говорит, кто неправду. Конкретного ничего не говорят. Сидишь, слушаешь их, они тебе одно слово скажут — и смотрят на реакцию. Вот как-то мы поехали к женщине, которая сильной считается, а она как-то все так непонятно говорит... Ждала, что мы скажем «да» или кивнем головой. В итоге я конкретный вопрос про то, что случилось с сестрой, задала, а она: вот она где-то находится, она не в себе, вроде и жива, вроде и нет... Ну бред же. Потом про меня сказала, что у меня детей нет, а у меня ребенок. Если они говорят, что чувствуют детскую энергетику, то как ее не почувствовать? — задается вопросом она.
Рассказам о том, что какие-то гадалки охотно берут вместо денег продукты за свои услуги, Фаина не верит. Она вспоминает, как однажды пошла с мамой к «бабушке», которая якобы по воску может рассказать о здоровье человека.
— Раньше говорили, что всем этим магам таскали продукты, сейчас продукты — это те же самые деньги. Если бы вы вот сейчас бросили свою работу, придумали какую-то ахинею, и к вам вот также пришел человек с пустыми глазами, который вам поверил. Вот он сунул бы вам сумку с продуктами, а таких на дню 20 человек. Ну и зачем работа? — рассуждает она. — Недавно мы ездили к бабушке, привезли ей продукты, а она так посмотрела, мол, знаете, у меня домашнее молоко, творог, зачем мне продукты? Говорит, что если все будут таскать, то где ей хранить? Ну мы всё поняли. А она говорит: «У меня есть Сбербанк-онлайн».
Фаина перевела ей 1000 рублей — невеликие, по её словам, деньги. Но она тут же добавляет, что находятся те, кто берет гораздо больше.
— Есть же шарлатаны в Сети, которые пишут, что «у вас закрыт канал на здоровье, чтобы его открыть, мне нужно накупить свечи». Один раз я на такую натыкалась: она писала мне, что ей нужно накупить какие-то свечи — толстые, тяжелые, дорогие. Писала, что будет три дня и три ночи что-то там выливать. И говорит: «Ничего не беру, но хотя бы за свечи мне скиньте 8 тысяч». А потом добавляет, что в качестве благодарности скиньте мне столько, сколько вы готовы заплатить за свое здоровье. Я сразу всё поняла. Нет, спасибо, — говорит Фаина.
Помогают ли ясновидящие в реальных делах о пропажах и убийствах людей
Поисками людей в Новосибирске и по всей России занимается отряд «ЛизыАлерт» — некоммерческое объединение добровольцев и всех неравнодушных людей, помогающих в ситуациях, когда человек бесследно исчез. Так или иначе поисковому отряду приходится сталкиваться с теми, кто называет себя экстрасенсами.
— Во время поисков, особенно резонансных, таких, как пропажа детей, нам часто пишут гадалки, ясновидящие и т.п. Мы не привлекаем их к поиску и категорически не советуем делать это родственникам. На нашей практике ни одно предсказание от таких людей не подтвердилось, — сообщила руководитель пресс-службы регионального поискового отряда Ольга Бобкова.
— Ни разу более чем за 12-летнюю историю поискового отряда, ни в одном из 64 регионов, в которых есть наше подразделение, не было случая, когда ясновидящие помогали, — подтверждает бывшая руководитель отряда, а сейчас доброволец Алеся Яблонских.
Не помогали ясновидящие и следствию, говорит бывший следователь по особо важным делам Владимир Ануфриев, работающий в правоохранительной системе с 1995 года.
— Пока в моей практике такого, чтобы экстрасенс пришел, сказал какую-то достоверную информацию, не было никогда. Я глубоко убежден, что это шарлатаны. Вот без вариантов. Чтобы пришел экстрасенс в поле, показал пальцем: «копайте здесь», мы начали копать и выкопали там труп — это все сказки из постановочных шоу. Вот, например, «Битва экстрасенсов» — там есть режиссёры, постановщики, операторы и так далее, программа снимается не как ток-шоу в прямом эфире. Это все ведется в записи, с дублями, и верить этим экстрасенсам, которые там снимались — это бессмысленно. Равносильно тому, чтобы считать актера Устюгова из «Ментовских войн» грамотным начальником отдела по расследованию преступлений против личности, — объясняет он.
При этом, по его словам, следователи часто прибегают к услугам специалистов, которые работают с пострадавшими и очевидцами при помощи психологических и других методик. Например, погружают человека в гипноз, чтобы он мог вспомнить детали и события пережитого.
— Когда мы расследуем такие уголовные дела, кроме того, что мы видим трупы, повреждения на трупах, проводим такие сухие безэмоциональные экспертизы по причине смерти, ищем трупы, с останками работаем... Мы еще в своей работе сталкиваемся с людским горем и тоже по-человечески смотрим, как родственники реагирует на гибель близких. И мы видим разных людей: одни люди воспринимают трагедию ярко выраженно, эмоционально, другие никак. И есть люди — как правило, это матери пропавших, погибших, для кого этот ребенок был свет в оконце, единственная надежда — вот эти люди сходят с ума. Это по-человечески понять можно.
— Это с одной стороны, а с другой — ну хоть как-то найти смысл жизни. И многие люди уходят в переписку, в жалобы, и в том числе посещение вот этих всех экстрасенсов и прочее, прочее. Безусловно, понять этих людей в чем-то можн: это их жизнь, это их право на эмоции. Мы к таким ситуациям, к таким людям относимся с пониманием, — добавляет Владимир Ануфриев.
Порой, как говорит он, следователи проверяют версии экстрасенсов, которые те сообщают родным. Делают это, в том числе, для того чтобы «не разжигать агрессию». Хотя, как подчеркивает Владимир Ануфриев, ни одна из теорий экстрасенсов, с которыми он сталкивался, не оправдала себя и не привела к конкретным результатам.
«Наука круче магии»
Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин объясняет, что существует давняя традиция экспериментальных проверок экстрасенсов, магов и астрологов. Самая первая такая околонаучная акция была организована еще известным иллюзионистом Гарри Гудини совместно с журналом Scientific American: людям предлагали награду за доказательство сверхъестественных способностей. Как говорит Александр Панчин, в подобных экспериментах проводили сотни проверок, но все они закончились отрицательно.
В рамках премии Гудини в разные годы испытуемым предлагали угадать, где за ширмой находятся мужчины, в каком из 10 конвертов лежат деньги, кому принадлежат заклеенные скотчем паспорта и так далее. В 2019 году трем участникам проверок было предложено определить по фотографиям 42 человек, кто в настоящее время жив, а кто мёртв. Никто из участников не достиг определенного членами комитета критерия успеха — 32 правильных ответа из 42.
— Я вхожу в комитет и в экспертный совет этой премии, и до недавнего времени такие же проверки проводились в России. Мы предлагали сначала миллионы рублей, потом несколько миллионов рублей. Мы провели несколько десятков проверок самых разных экстрасенсов, магов, у нас даже были некоторые финалисты «Битв экстрасенсов».
— В общем, на протяжении всей истории человечества ни одна убедительная проверка каких-то сверхъестественных способностей не подтвердила их наличия. И я думаю, что к сегодняшнему моменту мы можем с высокой степенью уверенностью сказать, что паранормальных сил и способностей не существует, — говорит эксперт.
Александр Панчин подчеркивает: какие-то вещи, которые приписывали экстрасенсам и которые вызывали большой ажиотаж, уже сегодня можно делать научными способами. Например, передавать мысли на расстоянии с помощью приборов, которые сканируют активность мозга. Похожие разработки, например, есть у Илона Маска.
— Это было сделано, в частности, для обезьян, у которых повреждён спинной мозг. Можно сделать так, чтобы с головного мозга сигнал передавался ниже места повреждения спинного мозга по Wi-Fi в приёмник. И обезьяны, которые утратили способность использовать ноги, вновь обретают эту способность. Потому что наука намного круче, чем всякая магия, как с классической, так и с теоретической точки зрения. Но удивительно, что гораздо больше внимания почему-то уделяется странным и недоказанным заявлениям, — добавляет он.
Эксперт называет два важных фактора, которые делают экстрасенсорику и деятельность тех, кто считает себя магами и ясновидящими, популярной. Один из факторов психологический: исследования показали, что в условиях стресса и неопределённости люди начинают чаще искать закономерности в случайных и бессмысленных данных. Такой поиск называют апофенией, и она усиливается в тяжелых жизненных ситуациях. Так спрос рождает предложение.
Другой фактор — выгода, считает эксперт. Не имея ни образования, ни каких-то навыков, не потратив усилий и немного вложившись в рекламу, можно создать себе образ какого-то целителя, мага, экстрасенса и достаточно дорого продавать свои услуги.
Недавно мы рассказывали историю пропавшего 20 лет назад курсанта военного училища Андрея Редькина. Его близкие тоже обращались к ясновидящим и шаманам, но результатов это не принесло. Никаких сведений о парне до сих пор не обнаружили.