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«Ещё раз увижу твоё сообщение, на земле перестанешь ходить»: как экстрасенсы «помогают» искать пропавших и почему им верят

НГС нашёл тех, кто обращался к гадалкам и ясновидящим, поговорил с самими экстрасенсами и узнал у экспертов об их роли в поисках

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В соцсетях активны эзотерики — они называют себя ясновидящими и экстрасенсами и говорят, что могут помочь в поисках людей

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Всплеск интереса россиян ко всему мистическому эксперты традиционно объясняют сложными временами, когда кругом неопределенность — военные конфликты, обвал валюты, экономический кризис. Поэтому неудивительно, что в социальных сетях сейчас так активны сообщества, где люди, называющие себя экстрасенсами и ясновидящими, предлагают свою помощь в поиске потерявшихся. Корреспондент НГС Ксения Лысенко проанализировала несколько таких групп, где сибиряков готовы проконсультировать, рассказать о судьбе близкого человека и даже определить, жив он или нет. Сколько среди таких предположений точных попаданий, а также что об экстрасенсорной помощи в поисках людей думают бывший следователь, ученый и члены поискового отряда — в этой статье.

139 рублей за гадание

Жанна наткнулась на группу помощи эзотериков во «ВКонтакте», когда пропала ее знакомая Екатерина. История мамы четырех детей, которая ушла с неизвестным мужчиной и попала на камеру домофона, громко прозвучала в городских изданиях. Через пару дней после первых публикаций в СМИ ориентировка о поиске с текстом одной из новостных заметок оказалась в эзотерической группе. К тому моменту ее участники, которые называют себя экстрасенсами, начали строить теории, что же все-таки произошло со знакомой Жанны: вооружившись опубликованной информацией о Екатерине, они называли ее «странной», говорили о похищении, винили во всем алкоголь и указывали на мужчину, который пропавшей «манипулирует». Через день после поста в группе отчитались — Екатерина жива.

Жанна рассказывает, что попала в группу, увидев пост о Екатерине, поскольку ей «была небезразлична судьба близкого человека». Там же, под постом, вступила в переписку с некоторыми из участников.

— В комментариях есть те, что оказались практически на 100% близки к истине. Но лучше положиться на работу полиции, а мнение экстрасенсов принять к сведению, — считает Жанна.

Вот что увидели экстрасенсы, ознакомившись с ориентировкой на Екатерину

Вот что увидели экстрасенсы, ознакомившись с ориентировкой на Екатерину

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В группе она также успела лишиться почти 400 рублей. Сделала она это, по ее признанию, умышленно — хотелось проверить того, кто написал ей в личные сообщения, предложив рассказать больше о Екатерине.

— Я там в некоторых комментариях отписалась, и вот через какое-то время мне с фейковой страницы под мужским именем «Руслан» пишет якобы экстрасенс, что может погадать, что скажет, когда [подруга] домой вернется, — рассказала Жанна. — Вообще, у меня мама и бабушка гадали на бобах. Наверное, все-таки что-то такое есть экстрасенсорное, но нужно найти хорошего мастера. Скорее, я отношусь к этому скептически — то есть сначала мне нужно убедиться, что человек не врет, а уже потом решать для себя, платить ему деньги или нет. Но мне стало интересно, так скажем, его разоблачить. Я спросила, что нужно для того, чтобы мне погадали. А мне ответили голосовым сообщением, причем женский голос, что ей нужны деньги на расходные материалы — всего 139 рублей. Мне уже стало смешно, потому что настоящий мастер никогда не будет за такие копейки работать. И она собралась гадать на Таро, какие расходные материалы у нее?

Женщина отправила эту небольшую сумму, и «Руслан» ответил голосовым сообщением, где звучал женский голос, что Екатерину увезли в другой город, а там избили и изнасиловали.

— Тот же мужчина, что был на камере, увез ее. Избили, было изнасилование несколько раз, то есть разные мужчины. Также ее продавал тот же мужчина, — сообщила гадалка с легким акцентом в голосовом сообщении (есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.), а затем даже назвала город, где якобы находится Екатерина, — Киселевск. Жанна предполагает, что город гадалка выбрала наугад, просто взглянув на карту.

С Жанны взяли 139 рублей за расклад на картах Таро — женщина уверена, что это были мошенники

С Жанны взяли 139 рублей за расклад на картах Таро — женщина уверена, что это были мошенники

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После получения этой информации Жанна отправляла ту же сумму еще два раза. Во второй раз она интересовалась судьбой близкого человека, который погиб, а затем отправила «Руслану» фото своей подруги из другого города, чтобы узнать что-то про нее. В ответ женщина заявила, что подруга положила глаз на ее мужа, хотя, как говорит Жанна, в реальности та никогда его не видела. Затем гадалка стала предлагать и другие услуги — оберег за 168 рублей, амулет и подвески за такую же сумму, чтобы подруга «ничего не сделала».

Жанна убедилась, что ее собеседница мошенница, о чем ей и написала.

— Я это читать не буду. Ушла ***, пока я тебе хуже не сделала. Ещё раз увижу твоё сообщение, на земле перестанешь ходить, — пригрозила в ответ гадалка.

Жанна отправила скриншоты администратору сообщества, там пользователя быстро заблокировали и написали:

— Да, мошенник. Типичная схема — просить мелкие деньги и исчезать. Забанили. Но таких много. Говорят, зэки так себе деньги зарабатывают.

Что говорят «экстрасенсы» про громкие пропажи в Новосибирске

В самой популярной группе по поиску людей эзотериками «ВКонтакте» состоит почти 60 тысяч человек. Посты здесь добавляют не только родственники, но и сами администраторы. В 2022 году в группе появилась ориентировка на поиск Юлии Коренковой из Новосибирской области, которая приехала в гости к знакомым, затем написала семье, что возвращается домой, но бесследно исчезла. В комментариях к посту большинство участников утверждали, что женщина жива и что скоро даст о себе знать. Через месяц ее нашли мертвой в лесу.

Особое внимание экстрасенсов приковано к делам об исчезновении детей или к давним поискам, когда на розыск человека бросали огромные ресурсы

Особое внимание экстрасенсов приковано к делам об исчезновении детей или к давним поискам, когда на розыск человека бросали огромные ресурсы

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Больше всего комментариев собирают истории о давних исчезновениях. Например, о Салиме Самойлове, 11-летнем мальчике из села Травное, который 9 лет назад по поручению родителей ушел на свалку, но домой так и не вернулся. В поисках принимали участие спасатели, волонтеры «ЛизыАлерт», местные жители, привлекали даже авиацию. Спустя годы участники группы считают, что мальчика в живых не найти — по их версиям, он утонул. Среди перечисленных ими есть также варианты попадания в секту и алкогольного отравления.

Разошлись во мнениях экстрасенсы также на истории загадочного исчезновения Ирины Сафоновой в 2009 году — жительницы Академгородка, которая зашла в подъезд, но до квартиры так и не дошла. Дома у нее остался 10-летний сын, который ждал маму. Часть экстрасенсов решила, что женщину похитил сосед, часть — что это дело рук нескольких человек, которые за ней следили. Единицы утверждали, что девушка жива и скоро будет найдена.

— Уехала за красивой жизнью в другую страну. Брак по расчёту, знакомство, переписка с иностранцем. Там счастлива, гарем, она там не одна. Своих любит, вспоминает. Но, обратного пути нет, — написала астролог Елена, которая также гадает на картах Таро и делает защитные обереги.

Время от времени в группах эзотериков появляется история Ирины Сафоновой из Новосибирска

Время от времени в группах эзотериков появляется история Ирины Сафоновой из Новосибирска

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Корреспонденту НГС Елена ответила, что поисками людей занималась давно, а сейчас ей «интересны другие темы». На вопрос о том, помогали ли ее консультации в поисках людей и приводили ли к установлению конкретных обстоятельств, астролог говорит, что детали установить обычно сложно.

— Сориентировать по местности — да. На что похоже то место — объясню. Какая стихия рядом — вода или огонь, что способствовало смерти, уходу человека. Или были ли другие люди рядом, какие наводки дают карты, — объяснила она. — Я публиковала отзывы о своей работе, могу прислать.

После обещания прислать ссылку на отзывы и «интересную историю», когда ее помощь была ощутимой в поиске, Елена заблокировала корреспондента НГС.

«Конкретного ничего не говорят»

Фаина из поселка Новосибирской области тоже однажды обратилась за помощью в такую группу. Там она описала, как бесследно пропала ее 19-летняя сестра Зоя — всё случилось в 2002 году. Осенью 2023 года, рассказывая НГС о пропаже Зои, Фаина делилась, что многое из написанного экстрасенсами в группе ее напугало. Участники говорили про жестокое беспочвенное убийство, соседа, который ее давно заприметил, и что тело родные не смогут найти.

— Мы и сами ходили с мамой к гадалкам. Кто-то говорит да, кто-то — нет, мы уже, если честно, запутались сами: кто из них правду говорит, кто неправду. Конкретного ничего не говорят. Сидишь, слушаешь их, они тебе одно слово скажут — и смотрят на реакцию. Вот как-то мы поехали к женщине, которая сильной считается, а она как-то все так непонятно говорит... Ждала, что мы скажем «да» или кивнем головой. В итоге я конкретный вопрос про то, что случилось с сестрой, задала, а она: вот она где-то находится, она не в себе, вроде и жива, вроде и нет... Ну бред же. Потом про меня сказала, что у меня детей нет, а у меня ребенок. Если они говорят, что чувствуют детскую энергетику, то как ее не почувствовать? — задается вопросом она.

Версии, которые предлагали Фаине «ВКонтакте»

Версии, которые предлагали Фаине «ВКонтакте»

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Рассказам о том, что какие-то гадалки охотно берут вместо денег продукты за свои услуги, Фаина не верит. Она вспоминает, как однажды пошла с мамой к «бабушке», которая якобы по воску может рассказать о здоровье человека.

— Раньше говорили, что всем этим магам таскали продукты, сейчас продукты — это те же самые деньги. Если бы вы вот сейчас бросили свою работу, придумали какую-то ахинею, и к вам вот также пришел человек с пустыми глазами, который вам поверил. Вот он сунул бы вам сумку с продуктами, а таких на дню 20 человек. Ну и зачем работа? — рассуждает она. — Недавно мы ездили к бабушке, привезли ей продукты, а она так посмотрела, мол, знаете, у меня домашнее молоко, творог, зачем мне продукты? Говорит, что если все будут таскать, то где ей хранить? Ну мы всё поняли. А она говорит: «У меня есть Сбербанк-онлайн».

Фаина перевела ей 1000 рублей — невеликие, по её словам, деньги. Но она тут же добавляет, что находятся те, кто берет гораздо больше.

— Есть же шарлатаны в Сети, которые пишут, что «у вас закрыт канал на здоровье, чтобы его открыть, мне нужно накупить свечи». Один раз я на такую натыкалась: она писала мне, что ей нужно накупить какие-то свечи — толстые, тяжелые, дорогие. Писала, что будет три дня и три ночи что-то там выливать. И говорит: «Ничего не беру, но хотя бы за свечи мне скиньте 8 тысяч». А потом добавляет, что в качестве благодарности скиньте мне столько, сколько вы готовы заплатить за свое здоровье. Я сразу всё поняла. Нет, спасибо, — говорит Фаина.

Помогают ли ясновидящие в реальных делах о пропажах и убийствах людей

Поисками людей в Новосибирске и по всей России занимается отряд «ЛизыАлерт» — некоммерческое объединение добровольцев и всех неравнодушных людей, помогающих в ситуациях, когда человек бесследно исчез. Так или иначе поисковому отряду приходится сталкиваться с теми, кто называет себя экстрасенсами.

— Во время поисков, особенно резонансных, таких, как пропажа детей, нам часто пишут гадалки, ясновидящие и т.п. Мы не привлекаем их к поиску и категорически не советуем делать это родственникам. На нашей практике ни одно предсказание от таких людей не подтвердилось, — сообщила руководитель пресс-службы регионального поискового отряда Ольга Бобкова.

— Ни разу более чем за 12-летнюю историю поискового отряда, ни в одном из 64 регионов, в которых есть наше подразделение, не было случая, когда ясновидящие помогали, — подтверждает бывшая руководитель отряда, а сейчас доброволец Алеся Яблонских.

Участники поисков «ЛизыАлерт» признаются, что часто сталкиваются с теми, кто считает себя экстрасенсом

Участники поисков «ЛизыАлерт» признаются, что часто сталкиваются с теми, кто считает себя экстрасенсом

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Не помогали ясновидящие и следствию, говорит бывший следователь по особо важным делам Владимир Ануфриев, работающий в правоохранительной системе с 1995 года.

— Пока в моей практике такого, чтобы экстрасенс пришел, сказал какую-то достоверную информацию, не было никогда. Я глубоко убежден, что это шарлатаны. Вот без вариантов. Чтобы пришел экстрасенс в поле, показал пальцем: «копайте здесь», мы начали копать и выкопали там труп — это все сказки из постановочных шоу. Вот, например, «Битва экстрасенсов» — там есть режиссёры, постановщики, операторы и так далее, программа снимается не как ток-шоу в прямом эфире. Это все ведется в записи, с дублями, и верить этим экстрасенсам, которые там снимались — это бессмысленно. Равносильно тому, чтобы считать актера Устюгова из «Ментовских войн» грамотным начальником отдела по расследованию преступлений против личности, — объясняет он.

При этом, по его словам, следователи часто прибегают к услугам специалистов, которые работают с пострадавшими и очевидцами при помощи психологических и других методик. Например, погружают человека в гипноз, чтобы он мог вспомнить детали и события пережитого.

— Когда мы расследуем такие уголовные дела, кроме того, что мы видим трупы, повреждения на трупах, проводим такие сухие безэмоциональные экспертизы по причине смерти, ищем трупы, с останками работаем... Мы еще в своей работе сталкиваемся с людским горем и тоже по-человечески смотрим, как родственники реагирует на гибель близких. И мы видим разных людей: одни люди воспринимают трагедию ярко выраженно, эмоционально, другие никак. И есть люди — как правило, это матери пропавших, погибших, для кого этот ребенок был свет в оконце, единственная надежда — вот эти люди сходят с ума. Это по-человечески понять можно.

— Это с одной стороны, а с другой — ну хоть как-то найти смысл жизни. И многие люди уходят в переписку, в жалобы, и в том числе посещение вот этих всех экстрасенсов и прочее, прочее. Безусловно, понять этих людей в чем-то можн: это их жизнь, это их право на эмоции. Мы к таким ситуациям, к таким людям относимся с пониманием, — добавляет Владимир Ануфриев.

Порой, как говорит он, следователи проверяют версии экстрасенсов, которые те сообщают родным. Делают это, в том числе, для того чтобы «не разжигать агрессию». Хотя, как подчеркивает Владимир Ануфриев, ни одна из теорий экстрасенсов, с которыми он сталкивался, не оправдала себя и не привела к конкретным результатам.

«Наука круче магии»

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин объясняет, что существует давняя традиция экспериментальных проверок экстрасенсов, магов и астрологов. Самая первая такая околонаучная акция была организована еще известным иллюзионистом Гарри Гудини совместно с журналом Scientific American: людям предлагали награду за доказательство сверхъестественных способностей. Как говорит Александр Панчин, в подобных экспериментах проводили сотни проверок, но все они закончились отрицательно.

В рамках премии Гудини в разные годы испытуемым предлагали угадать, где за ширмой находятся мужчины, в каком из 10 конвертов лежат деньги, кому принадлежат заклеенные скотчем паспорта и так далее. В 2019 году трем участникам проверок было предложено определить по фотографиям 42 человек, кто в настоящее время жив, а кто мёртв. Никто из участников не достиг определенного членами комитета критерия успеха — 32 правильных ответа из 42.

— Я вхожу в комитет и в экспертный совет этой премии, и до недавнего времени такие же проверки проводились в России. Мы предлагали сначала миллионы рублей, потом несколько миллионов рублей. Мы провели несколько десятков проверок самых разных экстрасенсов, магов, у нас даже были некоторые финалисты «Битв экстрасенсов».

— В общем, на протяжении всей истории человечества ни одна убедительная проверка каких-то сверхъестественных способностей не подтвердила их наличия. И я думаю, что к сегодняшнему моменту мы можем с высокой степенью уверенностью сказать, что паранормальных сил и способностей не существует, — говорит эксперт.

Александр Панчин подчеркивает: какие-то вещи, которые приписывали экстрасенсам и которые вызывали большой ажиотаж, уже сегодня можно делать научными способами. Например, передавать мысли на расстоянии с помощью приборов, которые сканируют активность мозга. Похожие разработки, например, есть у Илона Маска.

— Это было сделано, в частности, для обезьян, у которых повреждён спинной мозг. Можно сделать так, чтобы с головного мозга сигнал передавался ниже места повреждения спинного мозга по Wi-Fi в приёмник. И обезьяны, которые утратили способность использовать ноги, вновь обретают эту способность. Потому что наука намного круче, чем всякая магия, как с классической, так и с теоретической точки зрения. Но удивительно, что гораздо больше внимания почему-то уделяется странным и недоказанным заявлениям, — добавляет он.

Эксперт называет два важных фактора, которые делают экстрасенсорику и деятельность тех, кто считает себя магами и ясновидящими, популярной. Один из факторов психологический: исследования показали, что в условиях стресса и неопределённости люди начинают чаще искать закономерности в случайных и бессмысленных данных. Такой поиск называют апофенией, и она усиливается в тяжелых жизненных ситуациях. Так спрос рождает предложение.

Другой фактор — выгода, считает эксперт. Не имея ни образования, ни каких-то навыков, не потратив усилий и немного вложившись в рекламу, можно создать себе образ какого-то целителя, мага, экстрасенса и достаточно дорого продавать свои услуги.

Недавно мы рассказывали историю пропавшего 20 лет назад курсанта военного училища Андрея Редькина. Его близкие тоже обращались к ясновидящим и шаманам, но результатов это не принесло. Никаких сведений о парне до сих пор не обнаружили.

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