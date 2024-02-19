«Ещё раз увижу твоё сообщение, на земле перестанешь ходить»: как экстрасенсы «помогают» искать пропавших и почему им верят

Жанна убедилась, что ее собеседница мошенница, о чем ей и написала.



— Я это читать не буду. Ушла ***, пока я тебе хуже не сделала. Ещё раз увижу твоё сообщение, на земле перестанешь ходить, — пригрозила в ответ гадалка.



Жанна отправила скриншоты администратору сообщества, там пользователя быстро заблокировали и написали:



— Да, мошенник. Типичная схема — просить мелкие деньги и исчезать. Забанили. Но таких много. Говорят, зэки так себе деньги зарабатывают.



Что говорят «экстрасенсы» про громкие пропажи в Новосибирске

В самой популярной группе по поиску людей эзотериками «ВКонтакте» состоит почти 60 тысяч человек. Посты здесь добавляют не только родственники, но и сами администраторы. В 2022 году в группе появилась ориентировка на поиск Юлии Коренковой из Новосибирской области, которая приехала в гости к знакомым, затем написала семье, что возвращается домой, но бесследно исчезла. В комментариях к посту большинство участников утверждали, что женщина жива и что скоро даст о себе знать. Через месяц ее нашли мертвой в лесу.