«По шаманам в Бурятии ходили». В Новосибирске семья 20 лет ищет пропавшего курсанта военного училища — его считали дезертиром

В это же время Наталье Константиновой и ее мужу позвонили из училища и поинтересовались, не мог ли Андрей остаться дома. Это возмутило женщину: «Ну с какой стати он у нас-то будет»?

Рота Андрея, с которой он должен был уехать в Кяхту, отправилась без него. Родители поняли, что происходит что-то страшное, взяли отпуск на работе и отправились в Новосибирск. Сюда они приехали 12 сентября и оставались в городе чуть ли не до первого снега, занимаясь поисками. Но они ничего не дали.



Друг, который видел Андрея последним

— Мама с папой ездили в училище, там им давали людей, чтобы прочесывали лес, который поближе к институту. В два места вроде бы они ездили, прочесывали лес. Ну это все так... Откуда они знают, где он пропал? — говорит Елена. — Я с подружкой тоже ходила у себя на районе, там тоже очень много заброшенных мест было. Просто думали: мало ли, может быть, правда, где-то в лесу пропал. Потом сестра наша двоюродная со своими знакомыми ходили искали. У бомжей спрашивали, которые знали места, может, что-то они видели. В общем, обращались ко всем, кто может помочь.