«По шаманам в Бурятии ходили». В Новосибирске семья 20 лет ищет пропавшего курсанта военного училища — его считали дезертиром

В конце лета 2001 года в Новосибирск из родной Бурятии приехал Андрей Редькин, чтобы продолжить учебу в военном училище. Впереди оставался последний курс, в мае ждал торжественный выпускной, а дальше — карьера офицера, о которой он так мечтал с детства. Но в училище он так и не появился, и руководство учебного заведения посчитало его дезертиром. Но родственники Андрея сразу понимали, что парень не мог бросить учебу, а значит его исчезновение криминальное. Как вышло так, что за 23 года в деле Андрея Редькина не появилось никаких подвижек, и почему семья подозревает близкого друга курсанта в его пропаже, рассказывает Ксения Лысенко.
«Откровенно говорил, что не поедет»
Ярче всего Елена, сестра Андрея, помнит 27 августа 2001 года — тогда она вместе с братом собиралась уезжать в Новосибирск. И Елена, и Андрей проводили последние дни лета в доме родителей, в поселке Гусиное Озеро. То лето выдалось для небольшого поселка городского типа тяжелым. 20 июля 2001 года молния попала в склад войсковой части, расположенной рядом с Гусиным Озером. Из-за молнии на складах вспыхнул пожар, а следом начали взрываться боеприпасы. Почти весь поселок экстренно эвакуировали на подоспевшем поезде, кто-то уезжал самостоятельно, оставляя в панике дома и хозяйство.
Зная про ЧП на родине у курсанта 5 курса Андрея Редькина, руководство военного училища (НВВКУ) решило отправить его в отпуск, чтобы тот смог навестить родителей и при необходимости помочь им справиться с последствиями взрывов. Андрей должен был вернуться в Новосибирск перед 1 сентября: планировалось, что он соберет вещи, отметится в училище и получит на руки необходимые документы — впереди его ждала стажировка в Кяхте.
Но 27 августа, в день отъезда из Гусиного Озера, Андрей почему-то не хотел просыпаться и уезжать.
— Мы с мамой его уже вдвоем будили, а он не хотел, он отмахивался, он прямо вот ни в какую. Откровенно говорил, что не поедет. Мы поуговаривали-поуговаривали его, так как ответственные люди, и пошли на поезд вдвоем. Ну а как? Он же не объясняет, почему. Мама, конечно, расстроилась, — вспоминает Елена.
А потом за несколько минут до прибытия поезда на платформе неожиданно появился Андрей — он все-таки успел собраться и решил поехать на учебу.
— Почему все так было? Мы не знаем. Но мы уже потом подумали, что он что-то предчувствовал или знал, — рассуждает сестра Андрея.
В тот день его мама, Наталья Константиновна, видела сына в последний раз. Елена доехала с ним до Новосибирска, он помог донести ей вещи до съемной комнаты в Калининском районе, а потом уехал в Академгородок. Елена видела Андрея в последний раз 29 августа.
Как пропал Андрей
Андрей был старшим в семье, Елена — на два года младше. Как рассказывает их мама Наталья Константиновна, о военной карьере он мечтал давно.
— Он с детства эти кирзовые сапоги просил купить и ходил в них. «Вот, я буду военный, я буду носить форму, я буду служить», — так всегда говорил, — посмеивается женщина.
В подростковом возрасте Андрей стал часто ходить в лес, в котором отлично ориентировался. Он любил походы и мог без проблем остаться ночью в лесу.
— По характеру, конечно, он был дерзкий. Ну как дерзкий... Он не любил несправедливость, его вот это вот всё бесило. Он мог, конечно, куда-то встрять из-за своего характера, — отмечает Елена.
Она показывает характеристику, которую получил Андрей от военкома их района (фото есть в распоряжении НГС) после окончания в школе:
— Вредных привычек нет. Правдив. По характеру настойчив, смел, общителен, способен достигнуть намеченной цели. Из Андрея получится хороший офицер Российской армии.
Учебу своего брата женщина описывает одним словом: «бесконфликтная». Андрей любил военное дело, ездил на стажировки и регулярно навещал родителей. 2001–2002 учебный год должен был стать для него завершающим, но к учебе он так и не приступил.
— Он 29 августа довез меня до бабушки, у которой я снимала комнату, и поехал в свою квартиру, которую тоже снимал. На следующий день, получается, он пропал. Ну, а мне сообщили дня, наверное, через три. Пришли его сослуживцы Женя и Леша — все из его роты.
— Я вообще не восприняла эту серьёзную информацию, — тихо говорит его сестра.
Через день после визита сокурсников она собиралась поехать на свадьбу подруги в Омскую область, которую Андрей хорошо знал. По словам Елены, она подумала, что брат мог появиться там, хотя мысль, откровенно говоря, была нелогичной — он не мог бросить учебу, тем более намечавшуюся командировку в Кяхту, куда давно хотел. На свадьбе его ожидаемо не оказалось, и тогда Елена впервые подумала, что, вероятно, дело с исчезновением Андрея — серьезное.
В это же время Наталье Константиновой и ее мужу позвонили из училища и поинтересовались, не мог ли Андрей остаться дома. Это возмутило женщину: «Ну с какой стати он у нас-то будет»?
Рота Андрея, с которой он должен был уехать в Кяхту, отправилась без него. Родители поняли, что происходит что-то страшное, взяли отпуск на работе и отправились в Новосибирск. Сюда они приехали 12 сентября и оставались в городе чуть ли не до первого снега, занимаясь поисками. Но они ничего не дали.
Друг, который видел Андрея последним
— Мама с папой ездили в училище, там им давали людей, чтобы прочесывали лес, который поближе к институту. В два места вроде бы они ездили, прочесывали лес. Ну это все так... Откуда они знают, где он пропал? — говорит Елена. — Я с подружкой тоже ходила у себя на районе, там тоже очень много заброшенных мест было. Просто думали: мало ли, может быть, правда, где-то в лесу пропал. Потом сестра наша двоюродная со своими знакомыми ходили искали. У бомжей спрашивали, которые знали места, может, что-то они видели. В общем, обращались ко всем, кто может помочь.
Милиция же, по ее словам, «не шевелилась». Даже заявление у нее приняли неохотно и со второго раза — до этого девушку отправляли в другой район. Затем заявление передали в военную прокуратуру, там возбудили уголовное дело по статье «Самовольное оставление части или места службы» (ч. 3 ст.337 УК РФ). Наталья Константиновна говорит, что ее сына долгие годы считали дезертиром, хотя семья понимала, что пропажа Андрея связана с криминалом, и показания его друга их в этом только убедили.
Выяснилось, что после того, как Андрей проводил сестру и донес ее вещи до съемного жилья, он встретился со своим другом Владом (имя изменено). В семье Андрея знают Влада — однажды он приезжал вместе с ним в Бурятию на каникулы.
— Он такой вот, ну как сказать, по-человечески какой-то скользкий мне показался. Когда Андрей его повел в лес, они там заблудились маленько: должны были дойти до избушки, но не дошли. Андрей говорит, мол, придется здесь остановиться, в лесу и переночевать. А Влад так испуганно спрашивает: «Как? Прямо спать здесь?». В общем, труханул он, как брат рассказывал, — делится Елена.
Андрей 29 августа отправился в гости к родственникам Влада на ночевку. К кому именно, Елена с Натальей Константиновной точно не знают — то ли к бабушке на дачу, то ли к тете. 30 августа Влад с Андреем расстались на остановке «Таловая» в районе Бердского шоссе. Влад уверял, что видел, как его друг перешел дорогу, сел на маршрутку, чтобы поехать, с его слов, к сестре. Елене такой поступок показался странным — она видела его за день до этого, зачем бы ему снова к ней приезжать.
— Он мне в глаза не смотрел. Он так темнил. Я говорю: «Ну Влад, неужели не можешь мне правду сказать? Я же мама, у тебя мама есть. Ну что было, то было». Нет, ничего. Говорит, что он уехал к Лене с «Таловой», — говорит Наталья Константиновна.
Елена вспоминает, что Владу в милиции даже предлагали пройти детектор лжи, но тот отказался. Это снова показалось странным семье.
Через несколько лет после пропажи одно из многочисленных обращений Натальи Константиновны принесло кое-какую ясность — военный прокурор СибВО рассказал о том, что было сделано в рамках дела.
— Проведен дополнительный осмотр квартиры (речь идет о квартире родственников Влада. — Прим.ред.) с участием эксперта-криминалиста в городе Новосибирске на улице Есенина. В ходе осмотра на нижней поверхности наружной стенки ванны в труднодоступном месте обнаружены пятна темно-бурого цвета. Использованный при осмотре препарат «Гемофан» дал положительный результат на содержание гемоглобина в указанных наслоениях, — говорится в документе (фото есть в распоряжении НГС).
Такие же пятна были обнаружены на даче семьи Влада, в подполе — «Гемофан» тоже дал положительный результат. Но каких-то значимых результатов эти исследования не принесли. Сестра и мама Андрея говорят, что пятна, судя по всему, не имели к нему отношения, потому что им ничего не сообщили.
Наталья Константиновна вспоминает, что в первый месяц после пропажи Андрея она приехала к родителям Влада, чтобы узнать больше о том дне, когда он гостил у них. Встреча ее озадачила — говорить с мамой Андрея вышла только бабушка, а мама Влада, увидев Наталью Константиновну, ушла в другую комнату.
— Ни здравствуйте мне не сказала, ничего совсем. Странно все это было. Когда у Влада беда случилось, он ногу себе на учебе поранил, его мой Андрей на второй этаж госпиталя на себе тащил — это я от сослуживцев слышала. А сам Влад бы на такое осмелился? Ни воды не дали, ни присесть... А я ведь их сына встречала у себя дома как полагается.
Попытку честно поговорить с Владом предприняла и Елена.
— Я не помню, какой это был год, потому что у Влада уже жена и маленький ребенок был. Наверное, года три прошло с пропажи брата. Мы встретились тогда в Новосибирске с Владом, я его попросила. Встретились, он предложил сесть в машину, а там его жена и грудной ребенок. Сам он сел на переднее, так как был с водителям, меня посадил к жене и ребенку. Заблокировал двери, начал говорить, и тут жена начала кричать: «А вы знаете, что есть презумпция невиновности?» Я, конечно, на эти крики внимания не обращала. Он всё говорит: «Не знаю, не знаю». Ничего нового не сказал, и я от него отстала.
Последняя попытка Натальи Константиновны случилась в 2005 году. Она написала от руки письмо родителям Влада, в котором попросила честно рассказать, что могло случиться с Андреем, но ответа не получила. В семье считают, что именно Влад был последней ниточкой, ведущей к загадке пропажи Антона.
— Знаете, в одном из отпусков Андрей проговорился мне. Я спросила: «Девушка-то у тебя есть?» А он говорит, что вот да, с сестрой Влада у него вроде что-то было. Он переживал, что, как он слышал, она будто бы аборт сделала. Промолвился он об этом и все, больше я ничего не слышала. Ну и в день отъезда его явно что-то тревожило, я спрашивала: «Андрей, что случилось?» А он говорил, что всё нормально. Теперь постоянно об этом думаю: может, Влад в отместку? — тихо говорит его мама.
Как Андрея признали мертвым
В 2006 году на НГС вышла новостная заметка «Военная прокуратура разыскивает дезертира» — в ней шла речь о старшем сержанте Андрее Редькине, которого подозревали в дезертирстве (ст. 338 УК РФ). Под заметкой — комментарии Елены, в которых она просит его сослуживцев связаться с ней и рассказать, что могло стать причиной исчезновения ее брата. Она сетует, что не сохранила телефоны его сокурсников, в том числе тех, кто помогал с розысками, а их страницы в соцсетях уже неактивны более 10 лет.
Наталья Константиновна с пониманием отнеслась к тому, что первое время после исчезновения ее сына в училище и военной прокуратуре могли рассматривать версию о самовольном оставлении службы. Но то, что даже спустя несколько лет Андрей по-прежнему числился дезертиром, возмущало семью.
— В 2007 году, наконец-то, прокуратура две версии выставляет: первая — убийство, а вторая — дезертирство. Они не отпускают вторую версию. И вот представьте, с 2001 года активно до 2022 года приезжали как-то следователи, дознаватели, были обыски — вдруг дома скрывается? Но раз они думают, что убийство, что же вы криминальную версию не поднимаете, что же вы не ищите? А то я только домой приду, и тут сразу следователи, следом за мной. Я говорю: «Проходите, посмотрите». Последний раз к нам даже из Кяхты приезжали, — вздыхает Наталья Константиновна.
Со временем визиты следователей стали рутиной, но в 2002 году она, не выдержав особенно тяжелого обыска, написала обращение военному прокурору СибВО (фото есть в распоряжении НГС), в котором рассказала, что ночью к ним домой приходили люди, назвавшиеся сослуживцами Андрея. В итоге, это все вылилось в обыск, санкции на который, как утверждает женщина в обращении, у них не было.
— Оказывается, у нас во всех органах сидят непрофессионалы. Каждый третий непрофессионал или каждый даже второй — редко, когда судьба тебе подкинет честного, адекватного человека, который разбирается в деле. С 2001 до 2009 года я ежегодно летом ездила в Новосибирск. Когда с мужем, когда без мужа. И обязательно в прокуратуру приходила. Дело это перекидывали: то в МВД, то в военную прокуратуру. Никто не хотел им заниматься. Да и училище... Тогда они нам сразу после пропажи выделили двух человек, потому что остальные на стажировке были, мы с ними два дня по городу походили, поискали — и все, — продолжает женщина.
Разочаровавшись в работе органов, семья обратилась к частному детективу, но тот откровенно сказал, что дело сложное, а денег они потратят на его услуги много. После детективов семья пошла к экстрасенсам.
— К кому только не обращалась, экстрасенсы, гадалки. Мы по шаманам в Бурятии ходили. Тогда по свежим следам они говорили, что он в каком-то тумане или дурмане, в каком-то поле, вроде не в себе. Ну вот так шаман говорил. Потом кто-то говорил, что он в белых одеждах, что есть решетка. Мы тогда и по тюрьмам запросы делали — ничего. А может быть, белые стены — это психбольница, что ли? Кто-то говорил, что он придет в день, когда отелится корова. Ну, естественно, он не пришел. Это было уже давно. А потом стали говорить, что он уже не живой, — рассказывает Елена.
Недавно она от отчаяния написала пост в группе, где обращаются за помощью к экстрасенсам. Только одна из тех, кто называет себя ясновидящей, сказала, что Андрей жив и уехал из страны, все остальные утверждают, что мужчина мертв. Смерть называют давней, криминальной и сходятся во мнении, что Андрея убили, а его тела не найти.
Наталья Константиновна по-прежнему хранит все письма и ответы, которые она писала в различные ведомства, вплоть до приемной президента. Но новой информации по делу так и нет.
В 2022 году семье пришлось обратиться в суд и признать сына мертвым. Всё это необходимо было для продажи квартиры, долю в которой имел Андрей. В решении Гусиноозерского суда от 16 июня 2022 года упоминается, что уголовное дело в отношении Редькина по ч. 4 ст. 337 («Самовольное оставление части или места службы») приостановлено в связи с его розыском от 13 апреля 2015 года. С 23 июня 2022 года Андрей считается мертвым по решению суда. Его родители переехали в Новосибирск, поближе к Елене, хотя это решение далось им с большим трудом.
— Родители не смирились. У папы иногда до сих пор бывают истерики, он заболел, возможно, на фоне этого. Мама до сих пор… Она понимает, конечно, головой, что столько лет прошло, но фильмов насмотрится про разведку, про вербовку... Но это один процент из ста, конечно. Больше, конечно, и она, и я склоняемся, что что-то случилось, и кто-то что-то скрывает, — добавляет Елена.
Влад, которого подозревали в том, что он мог что-то знать о пропаже Андрея, переехал в Москву. У него двое детей. Его страницы в соцсетях нет, но есть закрытая страница его жены. Телефон Влада найти в открытом доступе не удалось.
12 февраля у Андрея день рождения — ему исполнится 45 лет.
В прошлом году мы рассказывали о том, как семья из Томска продолжает ждать домой Антона — среднего сына. Он бесследно исчез из своей квартиры еще в 2015 году.