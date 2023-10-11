«Каждый день будто через это прохожу». Как семья пытается распутать загадку исчезновения сына — он пропал 8 лет назад

Лилия тоже вспоминает, как они были близки с Антоном. Например, только маме он рассказал, как встречался с проблемной девушкой, Ритой, которая подсела на наркотики. Сам же Антон не употреблял, уверена Лилия, но порой мог позволить себе алкоголь. К тому моменту, когда ее сын пропал, с Ритой он уже расстался, ну а та оказалась за решеткой.



Сам Антон за несколько недель до своего исчезновения также оказался втянут в криминальную историю — его ограбили.



— Наверное, ничего случайного не бывает, — рассуждает Лилия. — Я ему звоню-звоню, он не перезвонил. То есть отключен телефон. Я прилетаю к нему домой, а он сидит, ну выпивший такой уже, видимо, где-то с друзьями, и говорит, что его ограбили. Говорит, заснул около памятника Пушкина, а его раздели, разули, забрали телефон и всё на свете. Вот поэтому я до него дозвониться не могла. Потом он восстановил сим-карту. И вот 17 января я ему звоню и опять не могу дозвониться. А 21 января я должна была с дочерью отвезти ему компьютер. Но всё откладывалось. Еще муж говорит: «Ну что с ним может случиться?». Ну да, всё-таки 29 лет, а не 15. А оно вот как получилось.

