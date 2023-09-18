Зоя здесь больше не живет. 20 лет назад в новосибирском поселке бесследно пропала девушка — история поисков и боли одной семьи

Жуткий инцидент запомнила и Фаина, которая в то время была совсем маленькой. Своего отца она сейчас называет жестоким и способным на многое.



— Мне сказали, что вот мол, Света, там у твоего дома полиция. Я быстрей туда, а там Зоя вся в крови, — вспоминает ее мама. — Оказывается, он ее об батарею бил и говорил ей: «Вот ты наговорила на меня!». И снова ему ничего! Милиционеры предупреждение сделали, что, если еще раз появишься тут… Ну и все. В Америке, я слышала, запрещают по суду приближаться, а у нас ничего. И вот что делать? Куда бежать? Денег нет, защиты нет, дети маленькие. И всё, у Зои с тех пор ненависть такая вроде бы на мужчин пошла.



«Всё это ужасное надо забыть». До исчезновения

После этого отец к семье домой больше не приходил, хотя однажды устроил бывшей жене разборки, когда узнал, что в ее жизни появился новый мужчина. Ну а Светлане Александровне после развода предстояло поднять на ноги троих детей. Она рассказывает, что попыталась, было, пойти нянечкой в детский сад, мыла полы, хваталась за любую работу, но денег катастрофически не хватало. Тогда ее знакомые посоветовали ей пойти продавать, как это делали многие в 90-е. Денег на аренду места не было, поэтому много лет женщина проработала на улице. Домой она приходила поздно, в это время заботы по воспитанию младших во многом взяла на себя Зоя. Это, по словам мамы, и стало ключевым фактором в решении девушки съехать в 2002 году — она устала жить под присмотром родителей, постоянно занимаясь сестрами.

