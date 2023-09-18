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Зоя здесь больше не живет. 20 лет назад в новосибирском поселке бесследно пропала девушка — история поисков и боли одной семьи

Зою до сих пор не нашли — вот как ее исчезновение отразилось на всех

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Зоя пропала после того, как сняла отдельное жилье. Она работала и навещала семью, но в июле 2002 года ее и след простыл

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В июле 2002 года в Мошково бесследно исчезла Зоя Попова — 19-летняя девушка, старшая из дочерей Светланы Александровны. Женщина вспоминает, как она пыталась подать заявление в милицию, но силовики брались за дело неохотно и прямо говорили: «Погуляет, да вернется». Спустя 21 год Зоя так и не вернулась домой, а в ее деле по-прежнему нет ни подозреваемых, ни каких-то зацепок, кроме ее паспорта, который подкинули через пару недель после пропажи. Корреспондент НГС Ксения Лысенко выслушала и записала очень личную семейную историю, полную насилия и боли. Как теперь живет семья и почему так оборвалась жизнь Зои — в этом материале.

«Мы купили зефир, стучим, тишина».

Без следа

Летом 2002 года Зоя Попова из поселка Мошково, наконец, съехала от родителей. К этому решению в семье пришли коллективно: сама Зоя хотела больше личного пространства, ее отчим рассуждал, что повзрослевшей девушке пора начать самостоятельную жизнь, но мама, Светлана Александровна, старшую дочь от себя отпускать не хотела.

— Свет, ну чего ты нагнетаешь? Все нормально с Зоей будет, она девочка умная, — так, по воспоминаниям Светланы Александровны, говорил ей муж Владимир, пытаясь ее успокоить.

Но саму женщину посещали тревожные мысли, от которых она не могла отделаться. Светлана Александровна неоднократно разговаривала с Зоей, упрашивала ее быть аккуратнее и спокойнее, тем более у той, по признанию мамы, был непростой характер.

— Мне как раз тогда снились сны нехорошие. Зоя такая плотная была, а во сне она какая-то худая, болезненная. Волосы обрезаны, с тортом стоит. Говорит: «Мам, я все к тебе иду и никак не дойду». Просыпалась в ужасе, — рассказывает Светлана Александровна.

Зоя поселилась в комнате недалеко от рынка, где работала ее мама. Сама девушка тоже какое-то время назад торговала вместе с мамой, а потом устроилась в «Сибирский гурман». За комнату платила сама, но мама время от времени заглядывала к ней в гости и привозила ей продукты.

Зоя за несколько недель до пропажи съехала в снятую комнату

Зоя за несколько недель до пропажи съехала в снятую комнату

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Вот и 7 июля Светлана Александровна решила заглянуть к Зое вместе с младшей дочерью — Фаиной.

— Мы купили по дороге зефир. Мама говорит: «Зоя его любит, надо ей отнести». Ну и мы приходим к ее квартире, стучим — тишина. И выходит бабулька, у которой Зоя снимала комнату, и говорит: «Не надо сюда ходить, Зоя здесь больше не живет». Как не живет? Мы не поняли, что произошло, — вспоминает уже повзрослевшая Фаина, которой на момент пропажи сестры было 9 лет.

Пенсионерка рассказала, что несколько дней назад девушка села в какую-то машину, возможно, «Жигули». После этого она в комнате не появлялась.

— У меня материнское сердце сразу все почувствовало. Я поняла, что с ней что-то случилось, — говорит мама Зои.

Эта «Жигули», ни цвета, ни номера которой пожилая женщина не запомнила, стала чуть ли не единственной зацепкой в деле о бесследном исчезновении 19-летней Зои Поповой.

«Ты не смогла меня защитить». Страшные семейные тайны

Семья Поповых жила в Мошково в большом доме. Зоя появилась на свет в 1983 году, через восемь лет в семье родилась еще одна девочка, и еще через три года — еще одна. При этом Поповых нельзя назвать большой и дружной семьей, все дело в непростых отношениях Светланы Александровны и ее мужа.

— О том, что наши родители разводятся, знала, наверное, вся улица. Это было громко, уходил отец, так скажем, ярко, — говорит Фаина, осторожно подбирая слова.

Разводу предшествовали постоянные ссоры. Папа сильно ревновал маму и порой поднимал на нее руку. Это Фаина помнит обрывочно, многое знает по рассказам мамы и сестер.

Зато Зоя выросла в нервной обстановке постоянных склок, и это отразилась на ней сильнее всего. Самый страшный эпизод из прошлого случился в 1994 году, когда Светлану Александровну с новорожденной Фаиной приехал забирать из роддома муж с девочками.

— Зое в то время было 12 лет. Она девочка не по годам рослая, уже вся оформившаяся была и волосы такие густые. А тут она встречает меня, волосы у нее обстрижены. Я попыталась спросить, зачем она обстригла, но она колючая, все у нее как-то так враждебно что ли… А потом она дома как показала мне спину! Там царапины, синяки, кровоподтеки. И говорит: «Мам, отец ко мне лез».

Но сама она молчать не стала и, несмотря на недавние роды и маленьких детей, пошла в администрацию. Там, с ее слов, понимания не нашла — мужчины, услышавшие ее историю, только ухмылялись. Потом она обратилась в милицию, где в ее рассказе вообще усомнились и предположили, что так она наговаривает на мужа, поскольку хочет его «выписать из дома»:

— Туда побежала, туда, туда… Куда ни сунусь, все бесполезно. Везде мужчины сидели и смотрели на меня как на дуру, посмеивались. Ничего я не добилась. И все, с этого момента все изменилось. Дочь так и не смогла меня простить, что я не смогла ее защитить. А потом улица наша вся узнала об этом. Да все Мошково в нее пальцем тыкало! Говорили ей прям в лицо: «Ну что, как там тебя отец?». Настоящий ужас! Я, конечно, мужа спрашивала и не один раз, а он не сознался. Повезло ему, что в то время эта тема была закрытая, он этим воспользовался. Ничего не было сделано, ничего не расследовано, а с него, как с гуся вода! Так и говорили мне в милиции: «Это дело ваше, семейное».

Жизни как таковой в семье не было, тут же произошел развод. Уходя, как говорит женщина, муж говорил ей, что с тремя детьми она никогда никому не будет нужна и злорадствовал. Светлане Александровне удалось договориться с бывшим супругом, что она не станет претендовать на алименты, а тот оставит их в покое в этом доме. Но бывший супруг обещание нарушил. Однажды он зимой выбил окно и залез в дом — Светлана Александровна в то время была на работе на рынке.

Жуткий инцидент запомнила и Фаина, которая в то время была совсем маленькой. Своего отца она сейчас называет жестоким и способным на многое.

— Мне сказали, что вот мол, Света, там у твоего дома полиция. Я быстрей туда, а там Зоя вся в крови, — вспоминает ее мама. — Оказывается, он ее об батарею бил и говорил ей: «Вот ты наговорила на меня!». И снова ему ничего! Милиционеры предупреждение сделали, что, если еще раз появишься тут… Ну и все. В Америке, я слышала, запрещают по суду приближаться, а у нас ничего. И вот что делать? Куда бежать? Денег нет, защиты нет, дети маленькие. И всё, у Зои с тех пор ненависть такая вроде бы на мужчин пошла.

«Всё это ужасное надо забыть». До исчезновения

После этого отец к семье домой больше не приходил, хотя однажды устроил бывшей жене разборки, когда узнал, что в ее жизни появился новый мужчина. Ну а Светлане Александровне после развода предстояло поднять на ноги троих детей. Она рассказывает, что попыталась, было, пойти нянечкой в детский сад, мыла полы, хваталась за любую работу, но денег катастрофически не хватало. Тогда ее знакомые посоветовали ей пойти продавать, как это делали многие в 90-е. Денег на аренду места не было, поэтому много лет женщина проработала на улице. Домой она приходила поздно, в это время заботы по воспитанию младших во многом взяла на себя Зоя. Это, по словам мамы, и стало ключевым фактором в решении девушки съехать в 2002 году — она устала жить под присмотром родителей, постоянно занимаясь сестрами.

— За ней бегало много парней. Она красивая, высокая, волосы светлые. Но она многих отшивала, иногда даже грубо. Могла сказать что-то вроде: «Ты меня не достоин».

— Но маме не нравилось, что она так поздно приходит домой. Весь дом на ушах стоял от скандалов, — объясняет Фаина.

У Светланы Александровны и Зои действительно были напряженные отношения. Ее мама вспоминает, как постоянно винила себя за случившееся, а Зоя порой в ссорах выкрикивала, что та не смогла ее защитить.

Через несколько лет женщина нашла опору — соседа, бывшего моряка Владимира. У того не было детей, поэтому в общении с девочками он вел себя несколько отстраненно, в ссоры не вмешивался. Владимира Зоя приняла прохладно, и это вызвало очередное недопонимание в отношениях. Однажды, когда ей было 17 лет, она зашла в комнату, откуда позвонила в милицию и сказала, что мама ее бьет. В дом приехали сотрудники милиции, Светлана Александровна вначале не поняла, в чем дело, а когда разобралась, услышала от милиционеров совет сесть и поговорить с дочерью. Зоя же отнекивалась, что звонила.

По словам пенсионерки, которая сдавала Зое квартиру, перед исчезновением из Мошково она села в «Жигули»

По словам пенсионерки, которая сдавала Зое квартиру, перед исчезновением из Мошково она села в «Жигули»

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— Она бывает подойдет ко мне так, обнимает: «Мам, я тебя люблю», и в тот же момент идет и милицию вызывает. Ну травмированная она была очень, — делится женщина.

В 18 лет Зоя первый раз попыталась съехать от родителей к своему парню в Новосибирск. Мать отпустила девушку. Парня она знала, с ним Зоя как-то приезжала в Мошково, чтобы познакомить с семьей. Но долго Зоя с ним не прожила и вскоре попала в больницу. По воспоминаниям Фаины, парень оказался наркоманом и бил подругу.

— Зою сильно избили — там был парень и его друг. Не знаю, как это произошло, может, она что-то резкое сказала, она ведь правду только так рубила, но ее чуть ли с балкона не выкинули. Я пришла в больницу и ее не узнала, лица вообще не было видно, одни синяки. Она меня увидела и заплакала, сказала, что больше так не будет делать, что будет осторожнее. И у меня жизни не было, и у нее. Я ей тогда сказала, что всё это ужасное надо забыть, переступить, жить как-то дальше. Она вроде бы меня поняла и согласилась, — вздыхает ее мама.

Оправившись после избиения, Зоя вновь съехала в дом к маме, отчиму и сестрам. Она не стала заявлять в милицию, поскольку опасалась, что парень может найти ее и снова избить. В доме родителей уже привычно началось прежнее недопонимание: мама переживала, что с дочерью может что-то случиться, Зоя наставлениям сопротивлялась и продолжала засиживаться допоздна с друзьями.

— Я всегда чувствовала, что Зоя в беду попасть может. Неприятности за ней ходили будто, — сокрушается Светлана Александровна.

Летом 2002 года Зоя сняла комнату и уехала из родительского дома. Там она прожила две-три недели перед тем, как исчезла.

Загадка подброшенного паспорта и версия с секс-работой

Фаина вспоминает, что сразу после разговора с пенсионеркой, мама обратилась в милицию:

— Над нами посмеялись: «Ой, погуляет да вернется, вы что, не знаете нынешнюю молодежь?». Когда она пропала, ее резко все стали спрашивать. И на работе, и к нам домой ее ухажеры приходили. А в милиции нам всё: «Ждите», ну вот мы и ждем до сих пор.

Светлана Александровна тоже говорит, что заявление в милиции будто бы приняли неохотно. Несколько раз ее опросили, в местной газете вышла заметка с приметами Зои, а через неделю после ее пропажи внезапно нашли паспорт. Его обнаружила за рынком коллега Светланы Александровны. Она тут же принесла его ей, а та отнесла в милицию. Самое удивительное — и 7 июля, и неделей позже в Мошково лили дожди, но паспорт был чистый. Мать Зои предполагает, что его подбросили.

На этом зацепки и улики в этом деле заканчиваются. Несколько раз Светлану Александровну вызывали на опознание. Она пыталась разглядеть на распухших телах незнакомок родинку за ухом Зои, но ни у кого этой приметы не замечала.

Мама Зои несколько раз ездила на опознание тел, но своей дочери она среди них не увидела

Мама Зои несколько раз ездила на опознание тел, но своей дочери она среди них не увидела

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Исчезновение Зои будто бы прошло мимо ее отца. Семья давно с ним не общается, но пропажа девушки, как считает Светлана Александровна, могла быть ему на руку, особенно с учетом того, что Зоя рассказывала про насилие.

Некоторое время назад, когда семья решила приватизировать дом, им пришлось получить документы о смерти Зои. В ЗАГСе, как говорит Светлана Александровна, ей выдали справку о смерти, где в причине стоял прочерк. А из МВД она получила документ, в котором прочитала страшные вещи:

— Чтобы им отписаться, они указали, что у нее было много украшений из золота, что она занималась проституцией. В смысле? Какое золото? У нее вообще никаких украшений не было, а про проституцию просто смешно было! Это такой позор!

По словам Фаины, версия о том, что Зоя якобы занималась секс-работой, появилась с подачи ее знакомой. Именно она, как объяснили в милиции, якобы видела у Зои бумаги с написанными ценами и рассказала об этом в ходе опроса. На основании этого те и сделали такой вывод. Мама Зои хотела найти и расспросить эту подружку об этом подробнее, но не смогла ее найти среди окружения дочери. От этого версия с секс-работой выглядит еще более фантастично. Фаина подтверждает, что у Зои никогда не было украшений, более того, порой девушка перехватывала деньги до зарплаты у мамы.

«Мы будто проглотили эту боль». Как живет семья сейчас

— Первое время, когда Зоя пропала, некоторые говорили: «Ой, мне аж страшно на тебя смотреть, ты так на Зою похожа!». Это до сих пор в поселке обсуждается. Могут люди подойти и спросить: «Ну что, нашлась там твоя сестра?», — говорит Фаина.

Несколько недель назад она решилась написать пост в эзотерической группе, чтобы узнать мнение тех, кто называет себя экстрасенсами. Ответ был однозначный — девушки в живых нет. Некоторые детали, которые Фаина прочитала, потрясли ее. Так, незнакомцы подробно описывали, что Зою задушили из-за ревности, а тело спрятали в лесу.

— Я просто обалдела от этого. Самый тяжелый комментарий — что ее якобы убил мужчина, который старше на 20 лет и что его в селе все знают. Возможно, этот убийца где-то ходит, возможно, я его видела и не раз. Мне потом после этого жуткие сны снились, что Зоя в воде, что она меня зовет. Там еще писали, что тело закопали недалеко от трассы, в поселке, а мы по описанию как раз живем возле трассы. Пишут, что ей там мягко. А я так смотрю на этот лесок за домом и мне жутко становится, — признается девушка.

Вот версии эзотериков, которые предполагают, что тело Зои сбросили в воду

Вот версии эзотериков, которые предполагают, что тело Зои сбросили в воду

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В доме, где прошло горькое детство Зои и ее сестер, сейчас живут Фаина с маленькой дочерью. Мама с отчимом решили переехать к нему, а младшая дочь сейчас готовит дом к продаже. Решение расстаться с местом, которое хранит воспоминания, далось им с трудом. Какое-то время семья ждала, что Зоя вернется в родной дом.

— Нелегко находиться в этом доме, да и расти в такой обстановке вообще. Я здесь не могу нормально спать, заниматься привычными делами, меня будто депрессией давит, — объясняет Фаина. — Обстановка в семье была напряженной, в том числе из-за отца. Мы же не понимаем в детстве, какой папа плохой, почему мама такая нервная, почему с сестрой постоянные ссоры. А мама всегда говорила: «Тебя прибьют где-нибудь за такое поведение!», но Зоя была бесстрашной, свободной, где-то очень резкой. А когда наша сестра пропала, у нас случился полный дисконнект в семье. Мы все стали жить своей отдельной жизнью. Мы будто проглотили эту боль и продолжили с ней жить. Молча жить. Мама каждый раз говорит, что вот если бы Зоя не пропала, то у нее уже бы внуки были взрослые, то все были бы счастливы и все в таком духе.

По ее словам, сестра у нее всегда будет ассоциироваться со свободой, с 90-ми, со смешной модой и с песнями, которые она так любила:

— Она работящая, хохотушка, такая компанейская. У нас столько фотографий, где она с друзьями смеется! Всюду эти нелепые свитера, футболки с «Титаником», цветные лосины. Помню, как приходишь к ней в комнату, а там плакаты с «Бригадой», с Кристиной Агилерой, с Бритни Спирс. Тогда еще группа «Гости из Будущего» появилась, и ей она так нравилась. Бывает, попросит песню меня перемотать, и я достаю кассету, беру карандашик и мотаю пленку. Сейчас так смешно это всё вспоминать. В общем, она жила обычной жизнью, которой сейчас все живут. Я только одного не пойму: почему нас все это коснулось? И неужели можно вот так с человеком расправиться и жить потом как ни в чем не бывало?

Если Зоя Попова жива, ей сейчас 40 лет.

В 1994 году в Мошковском районе пропали школьницы Инна Лукьяненко и Таня Иванова, которые ушли с последнего урока, но до дома так и не дошли. НГС рассказывает загадочную историю исчезновения девочек — в ней оказались замешаны иностранец с непростым прошлым и деревенские разговоры о проклятии.

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