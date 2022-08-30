Пропавшую месяц назад женщину нашли мертвой в лесах Новосибирской области
Юлия Коренкова пропала
В Новосибирской области нашли мертвой Юлию Коренкову, которая пропала
Как мы писали ранее, Юлии был 31 год. Она проживала в селе Сокур Мошковского района. Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских рассказала, что погибшая уехала утром в гости к знакомым, а затем ее видели по нескольким адресам.
— Затем она долго отсутствовала, ей начали звонить, первый ответ был: «Сейчас приду», а далее она перестала отвечать на телефон. Ранее она не пропадала, — сообщила Алеся Яблонских.
В Следственном комитете Новосибирской области подтвердили, что женщина погибла, но подробности раскрывать отказались. Как сообщили в группе «Инцидент Новосибирск», тело Юлии нашли в лесу грибники.
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