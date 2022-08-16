Любовь до гроба: двух пропавших 15-летних подростков из Кузбасса нашли мертвыми

Спустя восемь часов фотография с просьбой помочь в поисках сменилась на «Найдены, погибли». В соцсетях появились снимки 10-этажного дома по проспекту Ленина, рядом с которым нашли тела школьников без следов насильственной смерти, но с травмами, характерными для падения с большой высоты.



Кем были и чем увлекались погибшие, так же как и обстоятельства их гибели, покрыты мраком.



Поиск по имени и фамилии девушки привел на сайт ленинск-кузнецкой коррекционной школы. В 2015 году школьница с точно такими же данными и возрастом заняла второе место на творческом конкурсе поделок из природного материала «Осень золотая». Еще один конкурс, в котором, предположительно, принимала участие Елена, состоялся в 2020 году. В положении говорится, что на нем были представлены работы детей с ограниченными возможностями.

