Любовь до гроба: двух пропавших
15-летних подростков из Кузбасса нашли мертвыми
Молодая пара могла свести счеты с жизнью
Больше двух суток жители Ленинска-Кузнецкого, небольшого города в Кемеровской области, искали двух школьников, которые без вести пропали. В понедельник днем их мертвые тела нашли рядом с высоткой. Подробности инцидента и отношений умственно отсталой девушки с молодым человеком, а также советы психолога о том, как говорить с детьми в подростковом возрасте, — в материале наших коллег из NGS42.RU.
Об исчезновении молодых людей жителям Кузбасса стало известно в тот же день, когда их и нашли — 15 августа. За пару часов до трагедии правоохранители рассказали, что о
Рано утром в понедельник в сообществе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт — Кузбасс» в ВК появилась ориентировка на подростков, в которой перечислялись приметы: рост девушки около 160 см, худая, светло-русая, темно-зеленые глаза; юноша — 170 см, худой, русый, сероглазый. Одежда, обычная для летнего сезона, рюкзаков с теплыми вещами они с собой не брали, поэтому спланированный побег можно было исключить.
Спустя восемь часов фотография с просьбой помочь в поисках сменилась на «Найдены, погибли». В соцсетях появились снимки
Кем были и чем увлекались погибшие, так же как и обстоятельства их гибели, покрыты мраком.
Поиск по имени и фамилии девушки привел на сайт ленинск-кузнецкой коррекционной школы. В 2015 году школьница с точно такими же данными и возрастом заняла второе место на творческом конкурсе поделок из природного материала «Осень золотая». Еще один конкурс, в котором, предположительно, принимала участие Елена, состоялся в 2020 году. В положении говорится, что на нем были представлены работы детей с ограниченными возможностями.
В учебном учреждении корреспонденту NGS42.RU отказали в комментарии.
Источник в образовательной сфере подтвердил, что девочка временно училась в этой школе, так как имела психическое заболевание — умственное отставание.
Игорь учился в обычной школе, где также отказались уточнять, планируется ли проведение каких-либо траурных мероприятий по бывшему ученику.
У молодого человека в соцсетях есть страничка, которая закрыта для чужих глаз. В статусе в окружении сердечек стоит дата — 17 мая 2022 года, но что она значит — еще одна загадка.
Возможно, что это дата, когда влюбленные начали встречаться. Их знакомые в соцсетях рассказывают, что молодых людей несколько месяцев подряд видели вместе. Также они предположили возможные причины трагедии. Якобы мать девочки была против отношений, из-за чего в семье возникали скандалы, и она несколько раз на эмоциях уходила из дома, но всегда возвращалась.
В день трагедии появилась запись, на которой человек, которого называют отцом Елены, подтверждает, что дети пропали еще в субботу, а около 17 часов понедельника их нашли погибшими. Когда он понял, что погибла его дочь, то «полчаса просто орал во дворе». Также он опроверг запрет на отношения.
— Ну, любовь такая. Разрешали с мальчиком встречаться, хорошая семья, — говорит мужчина, в ответ на соболезнования добавляя «ничего страшного», судя по всему, находясь в шоковом состоянии.
Что именно произошло: несчастный случай или обдуманное решение, выясняют сотрудники силовых ведомств. Но пока в региональном СУ СКР не комментируют ситуацию.
Мы попросили детского психолога Наталью Дружину из Центра групповой терапии рассказать, по каким признакам родители могут заметить депрессивное состояние ребенка, чтобы спасти его от необдуманного шага.
По ее словам, первый вопрос, на который стоит ответить каждому родителю, особенно когда ребенок подходит к подростковому возрасту, это к кому он пойдет в первую очередь, когда ему плохо. Это вопрос очень важен, так как в хорошей семьей в подобных ситуациях дети идут к близким. Если нарушены отношения, они либо ищут помощь на улице, либо у тех, кто ее предложит, а это не всегда может быть хороший человек. Каждый родитель должен выстроить свои отношения с ребенком так, чтобы он знал, что в любой ситуации он должен обращаться к нему. Довольно часто, когда в семьях что-то случается, ребенок думает, что он виноват, и просто боится делится проблемами.
— Приди ко мне, я тебя не накажу, я тебя не наругаю, я сделаю всё возможное, чтобы помочь тебе, — говорит Дружина слова, которые должен слышать ребенок от своих родных.
Кроме того, она выделяет ряд маркеров, на которые стоит обратить внимание:
- Перемена настроения. Например, если из спокойного он стал возбудимым или, наоборот, из веселого стал закрытым и подавленным.
- Посты в соцсетях о бессмысленности жизни. Как правило, ребенок так пытается привлечь к себе внимание.
- Изменения в учебе и падение интереса к хобби или увлечениям. Перестает следить за собой, не интересуется своей жизнью, пропадает аппетит, не моется, бесцельно может лежать по несколько часов в день. Заходить с лени тут не стоит, важно спросить, что беспокоит ребенка.
- Появление в окружении людей с деструктивным поведением или употребляющих запрещенные вещества, спиртное.
- Еще одним звоночком может стать потеря друзей. Быть принятым и понятым сверстниками — одна из важных потребностей у детей. Если они говорят, что им не с кем дружить или играть, то это очень сильно бьет по их психике, дети острее переживают одиночество, чем взрослые.
Подобное отмечает и руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии. Вячеслав Ланский, комментируя ситуацию, рассказал NGS42.RU, что в мировоззрении Церкви добровольный уход из жизни является самым страшным действием, которое может совершить человек.
— На такой отчаянный шаг человека толкает не только гордость, но и сильная душевная боль, стресс, который он не может в силу различных обстоятельств разделить с окружающими и любящими его людьми. Это отчаянный вопль подлинного одиночества, которое продолжится и после смерти, сформировав человеку адские муки. Главным рецептом от страшного шага могут быть здоровые отношения с людьми и контактные коммуникации, в которых человек сможет выразить свои чувства и получить поддержку, — говорит Ланский.
Он добавляет, что в наше непростое время сложно соблюдать душевную гигиену, но психологическое здоровье требует от человека внимательности и серьезных усилий.
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