Мужчина и женщина выпали из элитной 16-этажки около цирка

Утром 22 октября в Железнодорожном районе Новосибирска под окнами 16-этажного дома обнаружили тела мужчины и женщины. Они погибли в результате падения с высоты.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— Напротив цирка, совсем недавно, — написал он и прислал фотографию с места.
Судя по фото, на месте уже были сотрудники полиции.
Информацию об инциденте подтвердила главный врач станции скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова.
— Да, был такой вызов. В 08:41 поступил, в 08:48 мы на месте. Там мужчина, примерно 35 лет, женщина — примерно 30. Скончались в результате полученных травм при падении, — рассказала корреспонденту НГС Ирина Большакова.
В Следственном комитете Новосибирской области информации о случае нет, в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что информацию уточняют.
Дом на Челюскинцев, 48/1 — 16-этажка, построенная в 2005 году, расположенная прямо напротив Нарымского сквера. По данным сайта N1.ru, квадратный метр в этом доме стоит 114 155 рублей, «трешка» обойдется в 12,5 млн. В объявлениях о продаже дом называют «элитным», указано, что на территории есть видеонаблюдение и консьерж.
Обновлено: в пресс-службе ГУ МВД прокомментировали ситуацию:
— 22 октября в районе 08:41 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Следственного комитета. Личности и все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
6 сентября в 10:28 утра на Одоевского, 1/2 из окна дома выпал молодой человек. Он погиб на месте.