Мужчина и женщина выпали из элитной 16-этажки около цирка

В Следственном комитете Новосибирской области информации о случае нет, в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что информацию уточняют.



Дом на Челюскинцев, 48/1 — 16-этажка, построенная в 2005 году, расположенная прямо напротив Нарымского сквера. По данным сайта N1.ru, квадратный метр в этом доме стоит 114 155 рублей, «трешка» обойдется в 12,5 млн. В объявлениях о продаже дом называют «элитным», указано, что на территории есть видеонаблюдение и консьерж.



Обновлено: в пресс-службе ГУ МВД прокомментировали ситуацию:

— 22 октября в районе 08:41 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Следственного комитета. Личности и все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

6 сентября в 10:28 утра на Одоевского, 1/2 из окна дома выпал молодой человек. Он погиб на месте.

