Полиция Новосибирска нашла мальчика, который жил у погибшей пары на Челюскинцев

Полиция Новосибирска выяснила, где находится мальчик, который жил у погибшей пары. Мужчину и женщину нашли сегодня мертвыми около дома на Челюскинцев, 48/1.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, погибшая женщина была разведена с мужем, они жили раздельно. У них был общий ребенок, мальчик жил вместе с мамой и ее молодым человеком.
— Местонахождение несовершеннолетнего ребенка, проживавшего с парой, в настоящее время установлено сотрудниками полиции. С ним всё в порядке. По предварительной информации, мальчик со вчерашнего дня находился с законным представителем, отцом, с которым женщина была в разводе, — сообщили в полиции.
По информации жителей дома, мальчик выглядел на «младший школьный возраст».
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело, однако в ведомстве не смогли уточнить, по какой статье.
Тела мужчины и женщины обнаружили под окнами 16-этажки около цирка сегодня утром. Погибшая женщина в домашней одежде, на вид ей ориентировочно 30 лет, мужчина был одет в футболку и штаны, ему примерно 35 лет. Как удалось выяснить позже, пара снимала квартиру в этом доме. Предположительно, первой из окна выпала женщина, через несколько секунд — мужчина.