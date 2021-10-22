22 октября пятница
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 70.99
eur 82.64
Тема дняМужчина и женщина выпали из элитной многоэтажки
Все новости
Все новости

Полиция Новосибирска нашла мальчика, который жил у погибшей пары на Челюскинцев

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента

4 642
11Обсудить

Поделиться

Предположительно, погибшие жили на <nobr class="_">5-м</nobr> этаже

Предположительно, погибшие жили на 5-м этаже

Поделиться

Полиция Новосибирска выяснила, где находится мальчик, который жил у погибшей пары. Мужчину и женщину нашли сегодня мертвыми около дома на Челюскинцев, 48/1.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, погибшая женщина была разведена с мужем, они жили раздельно. У них был общий ребенок, мальчик жил вместе с мамой и ее молодым человеком.

— Местонахождение несовершеннолетнего ребенка, проживавшего с парой, в настоящее время установлено сотрудниками полиции. С ним всё в порядке. По предварительной информации, мальчик со вчерашнего дня находился с законным представителем, отцом, с которым женщина была в разводе, — сообщили в полиции.

По информации жителей дома, мальчик выглядел на «младший школьный возраст».

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело, однако в ведомстве не смогли уточнить, по какой статье.

Тела мужчины и женщины обнаружили под окнами 16-этажки около цирка сегодня утром. Погибшая женщина в домашней одежде, на вид ей ориентировочно 30 лет, мужчина был одет в футболку и штаны, ему примерно 35 лет. Как удалось выяснить позже, пара снимала квартиру в этом доме. Предположительно, первой из окна выпала женщина, через несколько секунд — мужчина.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

МВДСКдети
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...