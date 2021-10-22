«Они здесь не живут, снимали квартиру»: подробности трагедии в доме на Челюскинцев

Жители дома на Челюскинцев, 48/1 рассказали о погибшей паре. Молодая пара снимала квартиру в доме, и у них есть ребенок.
— Они здесь не живут, снимали квартиру. Не похоже, что выбросились, потому что очень далеко [от дома]. Как-то очень странно, и ребенка нет, — рассказала одна из жительниц дома журналисту НГС.
Она добавила, что ничего не слышала, ночью и утром «все было тихо».
Как передает наш журналист с места, полицейский поднялся на 5-й этаж дома и выглядывает из окна.
Погибшая девушка в домашней одежде, мужчина в футболке и штанах:
— Девушка молодая, все в домашней одежде, — рассказала НГС другая очевидица Ольга.
Тела мужчины и женщины обнаружили под окнами 16-этажного дома на Челюскинцев, 48/1 сегодня утром. Мужчине, ориентировочно, было 35 лет, женщине — 30.