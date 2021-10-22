«Они здесь не живут, снимали квартиру»: подробности трагедии в доме на Челюскинцев

— Девушка молодая, все в домашней одежде, — рассказала НГС другая очевидица Ольга.

Тела мужчины и женщины обнаружили под окнами 16-этажного дома на Челюскинцев, 48/1 сегодня утром. Мужчине, ориентировочно, было 35 лет, женщине — 30.