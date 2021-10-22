Стало известно, кто первым из погибшей пары выпал из дома на Челюскинцев в Новосибирске

Момент падения пары из дома по адресу: Челюскинцев, 48/1 в Новосибирске попал на камеры видеонаблюдения. На это обратил внимание один из читателей НГС.
— Первая женщина, ее не очень видно. А как мужчина упал, видно. С
По этическим соображениям редакция не может публиковать видео. На кадрах заметно, как примерно в 08:34 из окна падает первый человек, затем через 30 секунд — второй.
Обновлено. Следователи рассказали первые подробности о погибшей паре. Стала известна судьба их ребенка.
Тела мужчины и женщины обнаружили под окнами 16-этажки около цирка сегодня утром. Погибшая женщина в домашней одежде, на вид ей ориентировочно 30 лет, мужчина был одет в футболку и штаны, ему примерно 35 лет. Как удалось выяснить позже, пара снимала квартиру в этом доме. У них остался ребенок.