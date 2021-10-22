22 октября пятница
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 70.99
eur 82.64
Тема дняМужчина и женщина выпали из элитной многоэтажки
Все новости
Все новости

Стало известно, кто первым из погибшей пары выпал из дома на Челюскинцев в Новосибирске

Инцидент произошел в 08:35 утра

8 698
37Обсудить

Поделиться

Камера видеонаблюдения установлена над площадью Лунинцев и охватывает дом, около которого нашли тела

Камера видеонаблюдения установлена над площадью Лунинцев и охватывает дом, около которого нашли тела

Поделиться

Момент падения пары из дома по адресу: Челюскинцев, 48/1 в Новосибирске попал на камеры видеонаблюдения. На это обратил внимание один из читателей НГС.

— Первая женщина, ее не очень видно. А как мужчина упал, видно. С 5–6-го этажа где-то, в 08:35 это было, — рассказал он.

По этическим соображениям редакция не может публиковать видео. На кадрах заметно, как примерно в 08:34 из окна падает первый человек, затем через 30 секунд — второй.

Обновлено. Следователи рассказали первые подробности о погибшей паре. Стала известна судьба их ребенка.

Тела мужчины и женщины обнаружили под окнами 16-этажки около цирка сегодня утром. Погибшая женщина в домашней одежде, на вид ей ориентировочно 30 лет, мужчина был одет в футболку и штаны, ему примерно 35 лет. Как удалось выяснить позже, пара снимала квартиру в этом доме. У них остался ребенок.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

камерасмерть
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...