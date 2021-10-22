Стало известно, кто первым из погибшей пары выпал из дома на Челюскинцев в Новосибирске

Тела мужчины и женщины обнаружили под окнами 16-этажки около цирка сегодня утром. Погибшая женщина в домашней одежде, на вид ей ориентировочно 30 лет, мужчина был одет в футболку и штаны, ему примерно 35 лет. Как удалось выяснить позже, пара снимала квартиру в этом доме. У них остался ребенок.

