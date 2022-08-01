Приехала в гости к знакомым и пропала: в Новосибирской области ищут
31-летнюю женщину
О пропавшей ничего не известно с 24 июля
В селе Сокур Мошковского района Новосибирской области пропала
— Населенный пункт, в котором она пропала, — она приехала туда к знакомым в гости. Ее видели по нескольким адресам. Затем она долго отсутствовала, ей начали звонить, первый ответ был: «Сейчас приду», а далее она перестала отвечать на телефон. Ранее она не пропадала, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
«ЛизаАлерт» уже проводит поисковые операции. На данный момент поисковый отряд занимается распространением информации в социальных сетях, чтобы найти возможных свидетелей.
Приметы Юлии: рост — 160 см, нормальное телосложение. Волосы светло-русые, глаза карие. В день пропажи была одета в белую футболку, голубые джинсы, бежевые кроссовки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или
Ранее, 26 июля, в Новосибирске нашли живой