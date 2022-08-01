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Тема дняАндрей Малахов дал интервью НГС
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Приехала в гости к знакомым и пропала: в Новосибирской области ищут 31-летнюю женщину

О пропавшей ничего не известно с 24 июля

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Пропавшая перестала выходить на связь

Пропавшая перестала выходить на связь

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В селе Сокур Мошковского района Новосибирской области пропала 31-летняя Юлия Коренкова (Фишер). Местонахождение женщины неизвестно с 24 июля.

— Населенный пункт, в котором она пропала, — она приехала туда к знакомым в гости. Ее видели по нескольким адресам. Затем она долго отсутствовала, ей начали звонить, первый ответ был: «Сейчас приду», а далее она перестала отвечать на телефон. Ранее она не пропадала, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

«ЛизаАлерт» уже проводит поисковые операции. На данный момент поисковый отряд занимается распространением информации в социальных сетях, чтобы найти возможных свидетелей.

Приметы Юлии: рост — 160 см, нормальное телосложение. Волосы светло-русые, глаза карие. В день пропажи была одета в белую футболку, голубые джинсы, бежевые кроссовки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700-54-52.

Ранее, 26 июля, в Новосибирске нашли живой 16-летнюю девушку, которая пропала 14 мая.

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