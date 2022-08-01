Приехала в гости к знакомым и пропала: в Новосибирской области ищут 31-летнюю женщину

В селе Сокур Мошковского района Новосибирской области пропала 31-летняя Юлия Коренкова (Фишер). Местонахождение женщины неизвестно с 24 июля.



— Населенный пункт, в котором она пропала, — она приехала туда к знакомым в гости. Ее видели по нескольким адресам. Затем она долго отсутствовала, ей начали звонить, первый ответ был: «Сейчас приду», а далее она перестала отвечать на телефон. Ранее она не пропадала, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

