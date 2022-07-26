В Новосибирске больше двух месяцев ищут
16-летнюю школьницу
О пропавшей ничего не известно с 14 мая
В Центральном районе Новосибирска пропала
— Светлана около 22:00 ушла из дома по улице Достоевского и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Рост Светланы Ачмиз —150, телосложение худощавое, темные волосы. Девочка, предположительно, была одета в черную футболку, светлую юбку и солнцезащитные очки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам
Ранее в Новосибирске 11 июля нашли потерявшегося мальчика, который пошел выносить мусор и не вернулся.