СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 57.78
eur 58.67
СрочноВ карьере Горском утонул парень
Все новости
Все новости

В Новосибирске больше двух месяцев ищут 16-летнюю школьницу

О пропавшей ничего не известно с 14 мая

284
Девочка пропала в Центральном районе Новосибирска

Девочка пропала в Центральном районе Новосибирска

Поделиться

В Центральном районе Новосибирска пропала 16-летняя Светлану Ачмиз. Местонахождение школьницы неизвестно с 14 мая.

— Светлана около 22:00 ушла из дома по улице Достоевского и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Рост Светланы Ачмиз —150, телосложение худощавое, темные волосы. Девочка, предположительно, была одета в черную футболку, светлую юбку и солнцезащитные очки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 8 (383) 232–21–65, 8 (383) 221–77–16, 8 (383) 232–21–45.

Ранее в Новосибирске 11 июля нашли потерявшегося мальчика, который пошел выносить мусор и не вернулся.

пропала без вести
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2