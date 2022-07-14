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В Новосибирске нашли потерявшегося 11 июля мальчика, который пошел выносить мусор и не вернулся

В ближайшее время ребенка вернут родителям, с ним работает инспектор ПДН

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Мальчик пропал в Ленинском районе Новосибирска

Мальчик пропал в Ленинском районе Новосибирска

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В Новосибирске был найден живым пропавший 11 июля 11-летний мальчик. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт Новосибирск».

— Заявку на поиск мы получили вчера днем. Процесс сбора информации был затруднен тем, что многие из людей, которых нужно было опросить, плохо говорили по-русски. На основании анализа полученных данных работали автономные экипажи без широкомасштабного поиска. Также было задействовано оповещение на транспорте и в метрополитене. Мальчик был найден возле одного из торговых центров, — рассказала НГС руководитель новосибирского отряда Алеся Яблонских.

В июне в Искитиме поздно ночью пропал 11-летний школьник. Он убежал, когда возвращался домой с братом. Тогда ребенка нашли уже к середине дня.

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