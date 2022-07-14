В Новосибирске нашли потерявшегося 11 июля мальчика, который пошел выносить мусор и не вернулся
В ближайшее время ребенка вернут родителям, с ним работает инспектор ПДН
В Новосибирске был найден живым пропавший 11 июля
— Заявку на поиск мы получили вчера днем. Процесс сбора информации был затруднен тем, что многие из людей, которых нужно было опросить, плохо говорили по-русски. На основании анализа полученных данных работали автономные экипажи без широкомасштабного поиска. Также было задействовано оповещение на транспорте и в метрополитене. Мальчик был найден возле одного из торговых центров, — рассказала НГС руководитель новосибирского отряда Алеся Яблонских.
В июне в Искитиме поздно ночью пропал