«Внезапно убежал»: под Новосибирском ищут пропавшего 11-летнего школьника
Заявка на поиск поступила поздно ночью
В Искитиме поздно ночью пропал 11-летний школьник Кирилл Майборода. Он убежал, когда возвращался домой с братом.
— Заявку получили поздно ночью, мальчик ранее убегал. Вчера вечером шел домой с братом. Брат пришел до дома один и сообщил, что тот просто внезапно убежал. На месте работали автомномные экипажи, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
По ее словам, ребенок может активно передвигаться. Раньше его находили в пределах Искитимского района.
Рост мальчика 155 сантиметров, он нормального телосложения, волосы светло-русые. Был одет в белую футболку, светлые шорты, темно-синие кроссовки.
Тех, кто видел пропавшего ребенка, просят звонить по телефону 8–800–700–54–52 или 112.
Ранее в Новосибирске пропала 14-летняя школьница. Она звонила родителям и обещала вернуться, а потом перестала выходить на связь.