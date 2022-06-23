СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 53.28
eur 55.83
СрочноПропал 11-летний мальчик
Все новости
Все новости

«Внезапно убежал»: под Новосибирском ищут пропавшего 11-летнего школьника

Заявка на поиск поступила поздно ночью

877
Ребенка ищут волонтеры

Ребенка ищут волонтеры

Поделиться

В Искитиме поздно ночью пропал 11-летний школьник Кирилл Майборода. Он убежал, когда возвращался домой с братом.

— Заявку получили поздно ночью, мальчик ранее убегал. Вчера вечером шел домой с братом. Брат пришел до дома один и сообщил, что тот просто внезапно убежал. На месте работали автомномные экипажи, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

По ее словам, ребенок может активно передвигаться. Раньше его находили в пределах Искитимского района.

Рост мальчика 155 сантиметров, он нормального телосложения, волосы светло-русые. Был одет в белую футболку, светлые шорты, темно-синие кроссовки.

Тех, кто видел пропавшего ребенка, просят звонить по телефону 8–800–700–54–52 или 112.

Ранее в Новосибирске пропала 14-летняя школьница. Она звонила родителям и обещала вернуться, а потом перестала выходить на связь.

По теме

Искитимпропал ребенок«ЛизаАлерт»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2