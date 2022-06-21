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В Новосибирске пропала 14-летняя девочка — ее нет дома пятый день

Девочка не сбегала ранее

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Родители обратились в полицию

Родители обратились в полицию

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В Кировском районе Новосибирска пропала 14-летняя Кристина Зайцева. Ее местонахождение неизвестно с 16 июня.

— Заявку мы получили накануне. Обратились за помощью сотрудники полиции. На данный момент утверждают, что ранее ребенок не уходил. Сейчас ее нет уже четыре дня. Накануне выходила на связь с родителями и обещала вернуться, но после на связь перестала выходить и дома не появилась, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

«ЛизаАлерт» вместе с полицией уже проводили поисковые операции. Сегодня, 21 июня, волонтеры «ЛизаАлерт» решили прибегнуть к распространению информации через интернет.

Рост Кристины Зайцевой — 150 сантиметров, телосложение нормальное, глаза голубые. Цвет волос девочки — темно-русый. Кристина, предположительно, была одета в темную кофту и голубые укороченные джинсы. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700–54–52.

В Куйбышевском районе Новосибирской области без вести пропала 32-летняя Наталья Кармазина. Она ушла из дома 17 июня из-за семейного конфликта, ее поиски продолжаются пятый день.

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