В Новосибирске пропала 14-летняя девочка — ее нет дома пятый день

В Кировском районе Новосибирска пропала 14-летняя Кристина Зайцева. Ее местонахождение неизвестно с 16 июня .

— Заявку мы получили накануне. Обратились за помощью сотрудники полиции. На данный момент утверждают, что ранее ребенок не уходил. Сейчас ее нет уже четыре дня. Накануне выходила на связь с родителями и обещала вернуться, но после на связь перестала выходить и дома не появилась, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.