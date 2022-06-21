В Новосибирске пропала
14-летняя девочка — ее нет дома пятый день
Девочка не сбегала ранее
В Кировском районе Новосибирска пропала
— Заявку мы получили накануне. Обратились за помощью сотрудники полиции. На данный момент утверждают, что ранее ребенок не уходил. Сейчас ее нет уже четыре дня. Накануне выходила на связь с родителями и обещала вернуться, но после на связь перестала выходить и дома не появилась, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
«ЛизаАлерт» вместе с полицией уже проводили поисковые операции. Сегодня,
Рост Кристины Зайцевой — 150 сантиметров, телосложение нормальное, глаза голубые. Цвет волос девочки — темно-русый. Кристина, предположительно, была одета в темную кофту и голубые укороченные джинсы. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или
В Куйбышевском районе Новосибирской области без вести пропала