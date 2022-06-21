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Сибирячка пропала после семейного конфликта — ее ищут пятый день

Она ушла из дома в Куйбышевском районе

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Наталья Кармазина вышла из дома 17 июня. С тех пор ее местонахождение неизвестно

Наталья Кармазина вышла из дома 17 июня. С тех пор ее местонахождение неизвестно

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В Куйбышевском районе Новосибирской области без вести пропала 32-летняя Наталья Кармазина. Она ушла из дома 17 июня из-за семейного конфликта, ее поиски продолжаются пятый день. Об этом сообщает руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

— Ввиду удаленности населенного пункта на месте работали не наши волонтеры, а полиция и работники аварийно-спасательной службы Куйбышевского района. Была осмотрена прилегающая территория леса, пропавшую не удалось найти. Также в течение нескольких дней с момента пропажи поступали свидетельства о том, что ее видели в самом Куйбышеве. На данный момент мы занимаемся распространением информации в сети Интернет, если это не даст результат, будем отрабатывать самостоятельно либо передавать полиции те данные, которые у нас появятся, — сообщила НГС Алеся Яблонских.

Рост Натальи Кармазиной — 163 см, у нее нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в серый удлиненный кардиган, зеленую футболку, шорты и черные галоши. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700-54-52.

Накануне НГС рассказывал, что в Кировском районе Новосибирска пропал 44-летний Евгений Плетнев. Мужчина часто работал вахтовым методом, уезжал на продолжительное время. С 4 июня о его местонахождении неизвестно.

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