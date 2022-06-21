Сибирячка пропала после семейного конфликта — ее ищут пятый день
Она ушла из дома в Куйбышевском районе
В Куйбышевском районе Новосибирской области без вести пропала 32-летняя Наталья Кармазина. Она ушла из дома 17 июня из-за семейного конфликта, ее поиски продолжаются пятый день. Об этом сообщает руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
— Ввиду удаленности населенного пункта на месте работали не наши волонтеры, а полиция и работники аварийно-спасательной службы Куйбышевского района. Была осмотрена прилегающая территория леса, пропавшую не удалось найти. Также в течение нескольких дней с момента пропажи поступали свидетельства о том, что ее видели в самом Куйбышеве. На данный момент мы занимаемся распространением информации в сети Интернет, если это не даст результат, будем отрабатывать самостоятельно либо передавать полиции те данные, которые у нас появятся, — сообщила НГС Алеся Яблонских.
Рост Натальи Кармазиной —
Накануне НГС рассказывал, что в Кировском районе Новосибирска пропал 44-летний Евгений Плетнев. Мужчина часто работал вахтовым методом, уезжал на продолжительное время. С 4 июня о его местонахождении неизвестно.