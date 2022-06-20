В Новосибирске пропал 44-летний мужчина — он пытался устроиться на работу

В Кировском районе Новосибирска пропал 44-летний Евгений Плетнев. Мужчина часто работал вахтовым методом, уезжал на продолжительное время. С 4 июня о его местонахождении неизвестно.

— Мужчина живет в Новосибирской области, приехал в Новосибирск — решал вопрос с устройством на работу. В день пропажи позвонил своим родным, которые проживают в городе, и попросил его забрать с адреса в Кировском районе. Когда на место приехали родственники, мужчины не было, телефон с того момента отключен, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.