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В Новосибирске пропал 44-летний мужчина — он пытался устроиться на работу

Евгений часто работал вахтовым методом

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Мужчина живет в Новосибирской области

Мужчина живет в Новосибирской области

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В Кировском районе Новосибирска пропал 44-летний Евгений Плетнев. Мужчина часто работал вахтовым методом, уезжал на продолжительное время. С 4 июня о его местонахождении неизвестно.

— Мужчина живет в Новосибирской области, приехал в Новосибирск — решал вопрос с устройством на работу. В день пропажи позвонил своим родным, которые проживают в городе, и попросил его забрать с адреса в Кировском районе. Когда на место приехали родственники, мужчины не было, телефон с того момента отключен, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Как уточнила Алеся Яблонских, Евгений часто работал вахтовым методом, уезжал на продолжительное время, но в этот раз таких данных нет.

У Евгения Плетнева есть татуировка на левом плече. Рост — 165 см, у него плотное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Евгений был одет в коричневую футболку, серые штаны, черные сланцы с белыми полосками. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или 8 800 700–54–52.

17 июня на территории новосибирского дендропарка заблудились две 15-летние школьницы. На помощь им вызвали спасателей.

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