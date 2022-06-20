В Новосибирске пропал
44-летний мужчина — он пытался устроиться на работу
Евгений часто работал вахтовым методом
В Кировском районе Новосибирска пропал
— Мужчина живет в Новосибирской области, приехал в Новосибирск — решал вопрос с устройством на работу. В день пропажи позвонил своим родным, которые проживают в городе, и попросил его забрать с адреса в Кировском районе. Когда на место приехали родственники, мужчины не было, телефон с того момента отключен, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Как уточнила Алеся Яблонских, Евгений часто работал вахтовым методом, уезжал на продолжительное время, но в этот раз таких данных нет.
У Евгения Плетнева есть татуировка на левом плече. Рост — 165 см, у него плотное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Евгений был одет в коричневую футболку, серые штаны, черные сланцы с белыми полосками. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или
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