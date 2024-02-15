Полицейского арестовали за связь с этнической бандой — его обвиняют в вымогательстве взятки

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест 43-летнего оперативника уголовного розыска Ивана Качурина. Его обвиняют в нескольких преступлениях: вымогательстве (ст.163 УК РФ), превышении полномочий (ст.286 УК РФ) и попытке получения взятки в особо крупном размере (ст. 30 ч.6 ст.290 УК РФ).
- Избрать Качурину Ивану Ивановичу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток до 13 апреля. Освободить Качурина из зала суда, - заявил на заседании судья Дмитрий Вьюгов.
По данным источника НГС, знакомого с ситуацией, потерпевшим по делу Качурина проходит предприниматель, уроженец одной из среднеазиатских республик, с которого полицейский вымогал взятку за непривлечение к административной ответственности. Якобы в начале февраля в отделе полиции силовик даже избил мужчину, который позже снял побои и обратился в правоохранительные органы.
Примечательно, что пострадавший от рук оперативника мужчина также проходит потерпевшим по делу этнической банды вымогателей, предполагаемого главаря которых арестовали накануне. Речь идёт о Ходжаназаре Абдуллаеве, который вымогал у бизнесмена 2,9 млн рублей. Предприниматель якобы брал деньги на развитие бизнеса, рассчитался с долгами, но его обязали выплачивать проценты. Сначала угрожали, а потом избили. Абдуллаев, полагают силовики, стоит во главе банды из нескольких человек, которых арестовали в конце прошлого года.
По словам источника НГС, у следователей есть веские доказательства связи Ивана Качурина с бандой Абдуллаева. Расследование продолжается.