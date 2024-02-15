Полицейского арестовали за связь с этнической бандой — его обвиняют в вымогательстве взятки

Примечательно, что пострадавший от рук оперативника мужчина также проходит потерпевшим по делу этнической банды вымогателей, предполагаемого главаря которых арестовали накануне. Речь идёт о Ходжаназаре Абдуллаеве, который вымогал у бизнесмена 2,9 млн рублей. Предприниматель якобы брал деньги на развитие бизнеса, рассчитался с долгами, но его обязали выплачивать проценты. Сначала угрожали, а потом избили. Абдуллаев, полагают силовики, стоит во главе банды из нескольких человек, которых арестовали в конце прошлого года.