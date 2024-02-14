ФСБ задержала главаря этнической банды вымогателей — по делу проходит сотрудник полиции

Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о предпринимателе, который брал у Абдуллаева деньги на развитие бизнеса. Он уверяет, что с долгами полностью рассчитался, но его обязали выплачивать проценты — всего около 3 млн рублей. После того, как предприниматель отказался платить, ему, по его словам, угрожали привлечением к уголовной ответственности за экстремизм, а после избили.