ФСБ задержала главаря этнической банды вымогателей — по делу проходит сотрудник полиции

14 февраля Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал иностранца Ходжаназара Абдуллаева, которого обвинили в вымогательстве (п.б ч.3 ст.163 УК РФ) крупной суммы денег со своего соотечественника. На время расследования мужчину отправили в следственный изолятор.
— Следователи считают, что Ходжаназар Абдуллаев действовал в составе группы, которая вымогала у мужчины, торговавшего на Хилокском рынке 2 960 000 рублей, — сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.
Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о предпринимателе, который брал у Абдуллаева деньги на развитие бизнеса. Он уверяет, что с долгами полностью рассчитался, но его обязали выплачивать проценты — всего около 3 млн рублей. После того, как предприниматель отказался платить, ему, по его словам, угрожали привлечением к уголовной ответственности за экстремизм, а после избили.
Силовики называют Абдуллаева главарем этнической банды вымогателей, основной состав который сотрудники ФСБ задержали в конце прошлого года. 15 декабря Кировский суд арестовал четырёх человек, которых обвинили в вымогательстве «несуществующего долга» у своих соотечественников — всего более 4,5 млн рублей.
Известно, что по делу о банде вымогателей также проходит действующий сотрудник полиции, который был вовлечён в преступную деятельность ОПГ.
Летом прошлого года в Новосибирске осудили, так называемую «банду Тамерлана», члены которой устроили перестрелку в стиле 90-х на пустыре у Хилокского рынка. Так бандиты решали конфликт с приезжими торговцами, которые отказались платить деньги рэкетирам.