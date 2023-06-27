Вспоминаем, что известно о «банде Тамерлана»: ее участников осудили за рэкет и перестрелку в стиле 90-х у Хилокского рынка

В Ленинском районном суде Новосибирска огласили приговор группе новосибирцев по делу о «банде Тамерлана». Их обвинили в групповом вымогательстве (
Что сегодня решил суд
Осудили четырех человек. Бизнесмену и названному лидеру группы Абдирашиду Ахмедову за 16 преступлений назначили 15 лет строгого режима и штраф в 400 тысяч рублей. Его сообщникам Умидулле Шукурову и Акмалжану Алиеву назначали немногим меньшее наказание — 12 и 9 лет строгого режима соответственно. Четвертого подсудимого Павла Заливчего, которого обвиняли только в хулиганстве, приговорили к полутора годам колонии, но от наказания освободили, поскольку он отбыл его, находясь в изоляторе и под домашним арестом.
Абдирашид Ахмедов назвал приговор «несправедливым». Он продолжает настаивать, что к рэкету не имел никакого отношения, что дело в отношении него сфабриковано. Предприниматель намерен обжаловать решение суда.
Приговор в законную силу не вступил.
Что известно о преступлениях
Отправной точкой для расследования стала массовая потасовка с применением оружия в районе улицы Малыгина осенью 2019 года. 7 октября местные жители сообщили о выстрелах и толпе мигрантов, которые подожгли автомобиль. В полиции сообщали, что произошел конфликт между двумя группами людей «на бытовой почве».
Спустя двое суток непосредственные участники событий рассказали корреспонденту НГС, что произошло своего рода восстание против «бандитских группировок», которые «обложили» торговцев и дальнобойщиков данью: 1500 рублей с фуры за якобы «оказание сопроводительных услуг». Платить также обязали владельцев торговых точек в районе Хилокского и Малыгинского рынков. По словам собеседников НГС, на тот момент система по сбору «дани» работала на протяжении 10 лет. Заявления в полицию о вымогательстве результатов не приносили, сообщили собеседники.
Поводом для событий 7 октября стала конкретная ситуация. Один предприниматель взял в аренду склад и очень удивился, что помимо платежей по договору должен отдавать деньги представителям некой фирмы «Тамерлан», которую возглавляет «Рашид с Первомайки». Бизнесмен взбунтовался и выяснение отношений с криминальным авторитетом вылилось в разборку.
Со стороны «тамерлановцев» приехали несколько легковых автомобилей с людьми, вооруженными пистолетами и автоматами. Со стороны торговцев вышли около 200 человек, которые в ответ на выстрелы начали забрасывать оппонентов камнями, кирпичами и палками. Примерно через час после начала разборок подъехал УАЗ с полицейскими. Силовики поставили свою машину между противниками.
При появлении полиции бунтовщики выгнали на пустырь «Газель», которая задом поехала в сторону стрелявших. Вперед побежала толпа, прикрываясь микроавтобусом и на ходу забрасывая «тамерлановцев» кирпичами. Вооруженные люди попытались остановить бунтовщиков выстрелами из винчестера, но в итоге были вынуждены отступить, бросив на пустыре Toyota Camry и Volkswagen. Автомобили сразу разбили и закидали кирпичами.
Один из стрелков решил прорваться на Infiniti через торговцев. Он преодолел несколько десятков метров, но машину быстро окружили. Водителю удалось сбежать, автомобиль сожгли. После того, как перестрелка закончилась и всё затихло, появились автобусы с омоновцами. Силовики устроили мигрантам проверку и забрали с собой около 50 человек.
Через пять дней после масштабной перестрелки силовики сообщил о задержании двух предполагаемых рэкетиров: один из них — директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Впоследствии задержали еще несколько его сообщников.
Адвокат Ахмедова заявлял, что его подзащитный рэкетом не занимался, а события 7 октября основаны на личном конфликте с предпринимателем, который арендовал склад. Владелец недвижимости якобы пожаловался Ахмедову, что арендатор отказывается вносить платежи по договору. Выяснение отношений привело к масштабным разборкам, уверял юрист. Сам Ахмедов, находясь в следственном изоляторе, заявлял, что его вынуждают дать показания против себя. Обвиняемый даже объявлял голодовку.
Когда дела дошли до суда
Первый приговор по делу о «банде Тамерлана» огласили в феврале 2021 года. Один из участников перестрелки заключил соглашение со следствием и в результате получил 2 с половиной года условно. Силовики тогда отмечали, что его показания помогли задержать еще одного участника «банды».
В марте 2021 года перед судом предстали еще четыре человека во главе с Абдирашидом Ахмедовым. По версии следствия, в период с 2016 по 2019 гг. они вымогали деньги с торговцев овощами и фруктами из стран Средней Азии. Общий ущерб от рэкета, по подсчетам силовиков, составил 3,7 миллиона рублей.
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