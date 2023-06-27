Вспоминаем, что известно о «банде Тамерлана»: ее участников осудили за рэкет и перестрелку в стиле 90-х у Хилокского рынка

Абдирашид Ахмедов назвал приговор «несправедливым». Он продолжает настаивать, что к рэкету не имел никакого отношения, что дело в отношении него сфабриковано. Предприниматель намерен обжаловать решение суда.



Приговор в законную силу не вступил.



Что известно о преступлениях

Отправной точкой для расследования стала массовая потасовка с применением оружия в районе улицы Малыгина осенью 2019 года. 7 октября местные жители сообщили о выстрелах и толпе мигрантов, которые подожгли автомобиль. В полиции сообщали, что произошел конфликт между двумя группами людей «на бытовой почве».