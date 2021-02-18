Суд вынес приговор по делу одного из участников перестрелки возле Хилокского рынка

Участник перестрелки рядом с Хилокским рынком в Новосибирске получил 2,5 года условно
Новосибирский районный суд вынес приговор по делу одного из участников перестрелки рядом с Хилокским рынком, которая произошла в октябре 2019 года.
Суд признал Никиту Петрова виновным по
Фигурант дела Никита Петров признал вину — это подтвердил НГС его адвокат Кирилл Ширшов. Мужчина приговорен к двум годам условно с испытательным сроком 2,5 года. Сторона Петрова не планирует обжаловать решение.
— Совокупность смягчающих обстоятельств влияет на размер наказания, которое ему дали. Единственное, что он длительное время находился в следственном изоляторе. Теперь два года придется отмечаться. Если бы дали реально, то ему бы зачли то, что он находился под стражей. А так просто дали условно, два года он должен ежемесячно отмечаться в учреждении, которое занимается надзором за условно осужденными, — добавил адвокат.
Дело других двух фигурантов, по словам адвоката, в суд еще не передали.
— Слышал, что в судебных делах других фигурантов работают переводчики и что другие дела в суд еще не поступали. Когда мы заканчивали, в суде мы были с нашим делом одни, — объяснил адвокат Кирилл Ширшов.
О том, что расследование дела сейчас продолжается, сообщили и в полиции.
— На сегодня следствие продолжается. До
В конце января прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который был участником перестрелки рядом с Хилокским рынком.
— По версии следствия, днем
Показания обвиняемого помогли привлечь к ответственности еще одного соучастника преступления.
Очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Тогда одной стрельбой драка не закончилась — в конце подожгли автомобиль Infiniti.
Спустя неделю после конфликта в МВД сообщили, что задержали двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве. Официально в МВД не подтверждали, что задержан именно директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, а его люди требовали с сотрудников рынка деньги (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).
В середине января в Шереметьево задержали еще одного участника перестрелки возле рынка. Здесь можно прочитать полную хронику конфликта.