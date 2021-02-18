18 февраля четверг
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 6/10
usd 73.77
eur 89.08
Тема дняКто вам звонит и сбрасывает? Большой разбор

Все новости

Все новости

Суд вынес приговор по делу одного из участников перестрелки возле Хилокского рынка

Одному из трех фигурантов дела дали 2,5 года условно — он признал вину

747
7Обсудить

Поделиться

Обвиняемый тесно сотрудничал со <nobr class="_">следствием —</nobr> это помогло задержать еще одного участника преступления

Обвиняемый тесно сотрудничал со следствием — это помогло задержать еще одного участника преступления

Поделиться

Участник перестрелки рядом с Хилокским рынком в Новосибирске получил 2,5 года условно

Новосибирский районный суд вынес приговор по делу одного из участников перестрелки рядом с Хилокским рынком, которая произошла в октябре 2019 года.

Суд признал Никиту Петрова виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия группой лиц по предварительному сговору). Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Фигурант дела Никита Петров признал вину — это подтвердил НГС его адвокат Кирилл Ширшов. Мужчина приговорен к двум годам условно с испытательным сроком 2,5 года. Сторона Петрова не планирует обжаловать решение.

— Совокупность смягчающих обстоятельств влияет на размер наказания, которое ему дали. Единственное, что он длительное время находился в следственном изоляторе. Теперь два года придется отмечаться. Если бы дали реально, то ему бы зачли то, что он находился под стражей. А так просто дали условно, два года он должен ежемесячно отмечаться в учреждении, которое занимается надзором за условно осужденными, — добавил адвокат.

Дело других двух фигурантов, по словам адвоката, в суд еще не передали.

— Слышал, что в судебных делах других фигурантов работают переводчики и что другие дела в суд еще не поступали. Когда мы заканчивали, в суде мы были с нашим делом одни, — объяснил адвокат Кирилл Ширшов.

О том, что расследование дела сейчас продолжается, сообщили и в полиции.

— На сегодня следствие продолжается. До 7 апреля срок расследования продлен. Поскольку тайна следствия, не могу об этом подробнее говорить, — рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.

В конце января прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который был участником перестрелки рядом с Хилокским рынком.

— По версии следствия, днем 7 октября 2019 года обвиняемый и его знакомые прибыли на территорию плодовоовощной базы, которая находится в районе Хилокского рынка. Затем компания начала стрелять по людям, которые находились на территории базы, — четверо рабочих были ранены, — пояснил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ, старший советник юстиции Дмитрий Лямкин.

Показания обвиняемого помогли привлечь к ответственности еще одного соучастника преступления.

Очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Тогда одной стрельбой драка не закончилась — в конце подожгли автомобиль Infiniti.

Спустя неделю после конфликта в МВД сообщили, что задержали двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве. Официально в МВД не подтверждали, что задержан именно директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, а его люди требовали с сотрудников рынка деньги (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).

В середине января в Шереметьево задержали еще одного участника перестрелки возле рынка. Здесь можно прочитать полную хронику конфликта.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

НовосибирскХилокский рынок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...