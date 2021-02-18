Суд вынес приговор по делу одного из участников перестрелки возле Хилокского рынка

Новосибирский районный суд вынес приговор по делу одного из участников перестрелки рядом с Хилокским рынком, которая произошла в октябре 2019 года.

Суд признал Никиту Петрова виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия группой лиц по предварительному сговору). Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Фигурант дела Никита Петров признал вину — это подтвердил НГС его адвокат Кирилл Ширшов. Мужчина приговорен к двум годам условно с испытательным сроком 2,5 года. Сторона Петрова не планирует обжаловать решение.