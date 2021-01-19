В суд направили дело о перестрелке рядом с Хилокским рынком в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который был участником перестрелки рядом с Хилокским рынком.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области объяснили, что мужчину обвиняют в хулиганстве с применением оружия (
— По версии следствия, днем
Показания обвиняемого помогли привлечь к ответственности еще одного соучастника преступления.
Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский районный суд Новосибирской области.
Очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Тогда одной стрельбой драка не закончилась, в конце подожгли автомобиль Infiniti.
Спустя неделю после конфликта в МВД сообщили, что задержали двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве. Официально в МВД не подтверждали, что задержан именно директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, а его люди требовали с сотрудников рынка деньги (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).
В середине января в Шереметьево задержали еще одного участника перестрелки возле рынка. Здесь можно прочитать полную хронику конфликта.