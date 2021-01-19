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В суд направили дело о перестрелке рядом с Хилокским рынком в Новосибирске

Один из участников признал свою вину и сотрудничал со следствием — с ним заключено досудебное соглашение

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Обвиняемый тесно сотрудничал со следствием — это помогло задержать еще одного участника преступления

Обвиняемый тесно сотрудничал со следствием — это помогло задержать еще одного участника преступления

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Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который был участником перестрелки рядом с Хилокским рынком.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области объяснили, что мужчину обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) — вину он признал и заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения. Зампрокурора области удовлетворил это соглашение. Уголовное дело выделили в отдельное производство.

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— По версии следствия, днем 7 октября 2019 года обвиняемый и его знакомые прибыли на территорию плодовоовощной базы, которая находится в районе Хилокского рынка. Затем компания начала стрелять по людям, которые находились на территории базы, — четверо рабочих были ранены, — пояснил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ, старший советник юстиции Дмитрий Лямкин.

Показания обвиняемого помогли привлечь к ответственности еще одного соучастника преступления.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский районный суд Новосибирской области.

Очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Тогда одной стрельбой драка не закончилась, в конце подожгли автомобиль Infiniti.

Спустя неделю после конфликта в МВД сообщили, что задержали двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве. Официально в МВД не подтверждали, что задержан именно директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, а его люди требовали с сотрудников рынка деньги (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).

В середине января в Шереметьево задержали еще одного участника перестрелки возле рынка. Здесь можно прочитать полную хронику конфликта.

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стрельба у Хилокского рынкабанда Тамерлана
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