В суд направили дело о перестрелке рядом с Хилокским рынком в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который был участником перестрелки рядом с Хилокским рынком.



В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области объяснили, что мужчину обвиняют в хулиганстве с применением оружия ( ч. 2 ст. 213 УК РФ ) — вину он признал и заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения. Зампрокурора области удовлетворил это соглашение. Уголовное дело выделили в отдельное производство.