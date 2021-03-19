«Банда Тамерлана» пойдет под суд за вымогательство денег у торговцев и дальнобойщиков

«Банда Тамерлана» пойдет под суд за вымогательство денег у сотрудников Хилокского рынка
Зампрокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей — их подозревают в создании вооруженной «банды Тамерлана», которая терроризировала торговцев на Хилокском рынке.
По данным следствия, в августе 2016 г. обвиняемые вступили в организованную группу и с 2016-го по октябрь 2019-го вымогали деньги и совершали другие преступления в отношении торговцев овощами и фруктами, а также водителей большегрузов, которые возили товар из стран Средней Азии. Своими действиями злоумышленники причинили 17 потерпевшим ущерб на сумму более 3,6 млн рублей. Также в октябре 2019 г. на территории Хилокского рынка обвиняемые, действуя из хулиганских побуждений, стреляли из огнестрельного оружия и ранили четырех человек. В феврале суд вынес приговор по делу одного из участников перестрелки. В конце января прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который был участником перестрелки рядом с Хилокским рынком. Показания обвиняемого помогли привлечь к ответственности еще одного соучастника преступления.
В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «а», «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Новосибирский районный суд Новосибирской области.
Перестрелка произошла рядом с Хилокским рынком Новосибирска 7 октября 2019 года. Мы следили за происходящим в режиме онлайн. Позже очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Одной стрельбой драка не закончилась, в конце подожгли автомобиль Infiniti.
Спустя неделю после конфликта в МВД сообщили, что задержали двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве, в том числе Абдирашида Ахмедова, которого считают главой «банды Тамерлана». Официально в МВД не подтверждали, что задержан именно директор ООО «Тамерлан». Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, его люди требовали с сотрудников рынка деньги, и дальнобойщики платили ему дань (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).
В середине января 2020 года в Шереметьево задержали еще одного участника перестрелки возле рынка. Позднее адвокат главы «банды Тамерлана» раскрыл НГС подробности уголовного дела. Здесь можно прочитать полную хронику конфликта.