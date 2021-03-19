«Банда Тамерлана» пойдет под суд за вымогательство денег у торговцев и дальнобойщиков

Зампрокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей — их подозревают в создании вооруженной «банды Тамерлана», которая терроризировала торговцев на Хилокском рынке.



По данным следствия, в августе 2016 г. обвиняемые вступили в организованную группу и с 2016-го по октябрь 2019-го вымогали деньги и совершали другие преступления в отношении торговцев овощами и фруктами, а также водителей большегрузов, которые возили товар из стран Средней Азии. Своими действиями злоумышленники причинили 17 потерпевшим ущерб на сумму более 3,6 млн рублей. Также в октябре 2019 г. на территории Хилокского рынка обвиняемые, действуя из хулиганских побуждений, стреляли из огнестрельного оружия и ранили четырех человек. В феврале суд вынес приговор по делу одного из участников перестрелки. В конце января прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который был участником перестрелки рядом с Хилокским рынком. Показания обвиняемого помогли привлечь к ответственности еще одного соучастника преступления.