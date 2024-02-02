Суд оправдал подсудимого по делу об убийстве школьника на пляже «Бумеранг» — преступление произошло 5 лет назад

Сегодня 2 февраля в Советском суде Новосибирска огласили оправдательный приговор по делу Ивана Прудникова. Его обвиняли в убийстве 16-летнего школьника в кемпинге на пляже «Бумеранг», произошедшем пять лет назад.
— Приговором Советского районного суда оправдан в соответствии с оправдательным вердиктом присяжных заседателей, за непричастностью к совершению преступления, — говорится в сообщении суда.
Трагедия произошла летом 2018 года. Подросток из Новокузнецка Дима Абрамов вместе с семьей лучшего друга поехал отдохнуть в кемпинге на берегу Обского моря. 28 июня около 10 утра школьник пошел в уличный туалет, а спустя некоторое время вернулся весь в крови. Парня несколько раз ударили ножом в шею. Последние слова Абрамова: «Он там». Мальчик скончался. Силовики возбудили уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).
Три года преступление оставалось нераскрытым. Убийцу искали по составленному фотороботу. В сентябре 2021 года следователи сообщили, что задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний Иван Прудников, который на тот момент уже жил в Калининграде. В 2018 году в кемпинге он подрабатывал охранником и якобы набросился на школьника в результате внезапного конфликта.
В первые дни после задержания Прудников признался в убийстве и даже показал, как расправился с подростком. Поводом для убийства якобы стало секс-видео с участием Ивана, которое снял школьник и выложил в сеть. Позже Прудников от своих показаний отказался. В суде заявил, что на него было оказано давление и ему пришлось признаться.
Адвокат подсудимого Владимир Бузюргин рассказывал корреспонденту НГС, что никакого интимного видео в деле нет, а его подзащитный устроился работать в кемпинг охранником через три дня после убийства. В Калининграде молодой человек, по его словам, не скрывался, а переехал на постоянное место жительства вместе с семьёй.
Вердикт по делу Прудникова мог прозвучать раньше. В марте 2023 года коллегия присяжных была готова огласить решение, но в день заседания судья заявила о роспуске действовашей коллегии и формировании новой, как следствие, рассмотрение дела было начато заново. Причиной были названы некие противоречия в вопросном листе. Какие — судья не пояснила.
17 января коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт по делу Ивана Прудникова. Молодого человека освободили в зале суда.