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Дебошир ударил сибирячку пяткой по лицу — он забрал деньги и телефон, а затем скрылся

Перед этим он избивал и душил ее знакомого

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Приговор вынес Ордынский районный суд

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В Новосибирской области суд рассмотрел дело дебошира, которого обвинили в разбое. Как сообщили в пресс-службе Ордынского районного суда, во время своих выходок сибиряк кулаками избил мужчину и ударил пяткой в область лица женщины.

В сообщении сказано, что Карташов А. А. находился в состоянии опьянения в одной из квартир. Там он сначала напал на знакомого, потребовал передать ему деньги. Сибиряк отказался, и фигурант избил его кулаками, он нанес ему не менее трех ударов в область живота и груди мужчины, а затем повалил его на диван.

Обвиняемый продолжил требовать деньги, удерживая и сдавливая шею оппонента руками. В итоге 2500 рублей ему отдала женщина, которая также была в жилище. Она испугалась за жизнь и здоровье мужчины. В суде сообщили, что Карташов высказал в адрес сибиряков угрозу убийством.

— После этого Карташов А. А. с целью подавления воли потерпевшей к сопротивлению и обеспечения возможности беспрепятственного, открытого, противоправного, безвозмездного изъятия чужого имущества, действуя умышленно, нанес потерпевшей удар пяткой в область лица, — сообщили в суде.

Указано, что мужчина забрал у сибрячки телефон марки TEXET стоимостью 2790 рублей. С похищенными деньгами и мобильным устройством он скрылся с места происшествия.

Ордынский районный суд признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья). Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

— Приговор не вступил в законную силу, — сообщили в пресс-службе суда.

В январе в соцсетях заявили о нападении на водителя такси в Новосибирске. Неизвестные нанесли мужчине колото-резаное ранение, похитили телефон и скрылись.

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