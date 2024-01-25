Дебошир ударил сибирячку пяткой по лицу — он забрал деньги и телефон, а затем скрылся

В сообщении сказано, что Карташов А. А. находился в состоянии опьянения в одной из квартир. Там он сначала напал на знакомого, потребовал передать ему деньги. Сибиряк отказался, и фигурант избил его кулаками, он нанес ему не менее трех ударов в область живота и груди мужчины, а затем повалил его на диван.

