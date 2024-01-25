Дебошир ударил сибирячку пяткой по лицу — он забрал деньги и телефон, а затем скрылся

В Новосибирской области суд рассмотрел дело дебошира, которого обвинили в разбое. Как сообщили в пресс-службе Ордынского районного суда, во время своих выходок сибиряк кулаками избил мужчину и ударил пяткой в область лица женщины.
В сообщении сказано, что
Обвиняемый продолжил требовать деньги, удерживая и сдавливая шею оппонента руками. В итоге 2500 рублей ему отдала женщина, которая также была в жилище. Она испугалась за жизнь и здоровье мужчины. В суде сообщили, что Карташов высказал в адрес сибиряков угрозу убийством.
— После этого
Указано, что мужчина забрал у сибрячки телефон марки TEXET стоимостью 2790 рублей. С похищенными деньгами и мобильным устройством он скрылся с места происшествия.
Ордынский районный суд признал виновным мужчину по
— Приговор не вступил в законную силу, — сообщили в пресс-службе суда.
В январе в соцсетях заявили о нападении на водителя такси в Новосибирске. Неизвестные нанесли мужчине колото-резаное ранение, похитили телефон и скрылись.