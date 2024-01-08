«Похитили телефон и скрылись»: стали известны подробности нападения на таксиста в Новосибирске

В начале января в Сети заявили о нападении на водителя такси в Октябрьском районе Новосибирска. Выяснилось, что неизвестные нанесли мужчине колото-резанное ранение, похитили его телефон и скрылись.
Подробности происшествия раскрыли в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. Сообщение о конфликте между людьми поступил в отдел полиции 5 января. Он произошел на парковке возле дома №7/4 по улице Виталия Потылицына.
— Прибывшими полицейскими установлено, что в ходе конфликта, группа неизвестных лиц причинили мужчине телесные повреждения в виде колото-резанного ранения брюшной полости, также нападавшие похитили мобильный телефон потерпевшего, после чего нападавшие скрылись, — сообщили в ведомстве.
В результате инцидента мужчину доставили в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь. По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело по статье о разбое (ч.4 ст. 162 УК РФ).
— В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно — розыскных мероприятий по установлению местонахождения лиц причастных к данному преступлению, — сказано в сообщении.
Информация о том, что трое неизвестных напали на таксиста, появилась в Сети 6 января, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
8 января стало известно, что в Новосибирске толпа в масках напала на фруктовый киоск. Полиция проводит проверку и устанавливает причастных лиц.