Один — в костюме Деда Мороза: новосибирцы толпой и в масках напали на фруктовый киоск

— Это случилось в 20:36. На вид им было лет по 15–17, похожи на школьников. У четверых были перцовые баллончики, брызнули в глаза продавцу и нанесли ему несколько ударов. Скорая забрала продавца, ему глаза промыли и отпустили через 1,5–2 часа. Полиция была, — рассказал мужчина.

