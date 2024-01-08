Один — в костюме Деда Мороза: новосибирцы толпой и в масках напали на фруктовый киоск

В Новосибирске толпа в масках напала на фруктовый киоск. Неизвестные забрали деньги и устроили бардак, также досталось продавцу. Об этом корреспонденту НГС рассказал друг пострадавшего, пожелавший остаться анонимным.
Инцидент случился в воскресенье, 7 января. Около 15 молодых людей напали на киоск с фруктами и сладостями по адресу Кропоткина 108/1. Неизвестные были в масках, один — в костюме Деда Мороза. У четверых с собой были перцовые баллончики.
— Это случилось в 20:36. На вид им было лет по 15–17, похожи на школьников. У четверых были перцовые баллончики, брызнули в глаза продавцу и нанесли ему несколько ударов. Скорая забрала продавца, ему глаза промыли и отпустили через 1,5–2 часа. Полиция была, — рассказал мужчина.
Друг жертвы отметил, что раньше работники киоска уже видели каких-то ребят, которые обзывались на них, стоя поодаль через дорогу, а как-то раз пытались украсть яблоки. По словам мужчины, в этот раз неизвестные забрали 50 тысяч рублей, которые продавец должен был отдать поставщикам, а также еще неопределенную сумму, которую успел наторговать за день.
В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию. В ведомстве отметили, что проводят проверку и устанавливают причастных лиц.
— На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ст. 158 ч. 1 УК РФ). У гражданина похищены деньги — больше 50 тысяч рублей. Устанавливаются граждане, причастные к данному происшествию, — сообщили в полиции.
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