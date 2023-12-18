«Я вылетел из машины на ходу»: актёр заявил, что его ограбил таксист — после жалобы в полицию с новосибирца вымогают деньги

«Задушевная» поездка

26 ноября Александр собрался с друзьями отметить актерский дебют в любительском кино: подруга сняла его в своей короткометражке, которая приняла участие в тематическом фестивале. Празднование в баре на Красном проспекте затянулось. Глубоко за полночь молодому человеку позвонила сестра, попросила привезти обезболивающее: девушка недавно выписалась из больницы после операции. Ехать нужно было на проспект Маркса. 23-летний Александр заказал машину в мобильном приложении.

— Приехал автомобиль, водитель — молодой, нерусской национальности. Я был расстроен, что так всё получилось. Он спрашивает: «Что произошло?» Я ему рассказываю, мы начинаем вести задушевную беседу, он меня поддерживает. Потом в какой-то момент — раз, и я ловлю удар в лицо, — рассказал новосибирец.