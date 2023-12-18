«Я вылетел из машины на ходу»: актёр заявил, что его ограбил таксист — после жалобы в полицию с новосибирца вымогают деньги

Начинающий новосибирский актер Александр Б. заявил, что его избил и ограбил таксист. Молодой человек заказал машину в мобильном приложении, и поездка, по его словам, не предвещала ничего плохого. Александр уверяет, что без видимых причин его выкинули из машины, избили и ограбили, а после того, как он написал заявление в полицию, начали требовать с него деньги за возврат похищенных вещей. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил подробности дерзкого преступления.
«Задушевная» поездка
26 ноября Александр собрался с друзьями отметить актерский дебют в любительском кино: подруга сняла его в своей короткометражке, которая приняла участие в тематическом фестивале. Празднование в баре на Красном проспекте затянулось. Глубоко за полночь молодому человеку позвонила сестра, попросила привезти обезболивающее: девушка недавно выписалась из больницы после операции. Ехать нужно было на проспект Маркса. 23-летний Александр заказал машину в мобильном приложении.
— Приехал автомобиль, водитель — молодой, нерусской национальности. Я был расстроен, что так всё получилось. Он спрашивает: «Что произошло?» Я ему рассказываю, мы начинаем вести задушевную беседу, он меня поддерживает. Потом в какой-то момент — раз, и я ловлю удар в лицо, — рассказал новосибирец.
Парень уверяет, что его ударил водитель — не останавливая машину, на ходу, правой рукой. По словам Александра, он потерял сознание. Подчеркивает, алкоголь выпивал, но не был пьян, адекватно оценивал обстановку, по пути в машине не засыпал. Сколько времени был без сознания, не знает. В себя пришёл в тот момент, когда оказался на улице.
— Очнулся, когда на ходу вылетел из машины и ударился об землю в какой-то лесопосадке. Не понимаю, что происходит. От машины, которая остановилась в 5–6 метрах от меня, бегут два человека и начинают меня избивать. Забирают все деньги, забирают телефон (Iphone 14), сумку, документы, говорят между собой: «Быстрей, быстрей, бежим» — и уезжают, — отметил Александр.
Оглядевшись по сторонам, парень увидел, что его увезли далеко от места назначения. Он оказался в лесопосадке в районе тёщиного языка. Превозмогая боль, Александр добрался до ближайшей АЗС, где попросил вызвать полицию.
«С трупами легче работать»
Пострадавшего привезли в пункт полиции «Кирпичный» на улице Кирзаводской. По его словам, встреча с силовиками не получилась радушной: Александра оставили ждать в коридоре. Он сетует, что ему не предложили даже стакан воды.
— На меня кричали, типа: «Ты у нас дофига фильтров видишь? Иди из крана попей». Я шатаюсь, не понимаю ничего, у меня кружится голова. Дождался сотрудницу, она никак не представилась и сразу начала говорить: «Как вы меня задолбали. Я очень сильно хочу спать. Последнее, чем я хочу заниматься, это писать твоё заявление. Мне с трупами работать куда легче. Там одну бумажку заполнил и всё», — вспоминает Александр.
Заявление парня приняли, его отправили домой. На следующий день он поехал в больницу фиксировать травмы. Медики диагностировали у него перелом носа со смещением, перелом лицевой кости, вывих челюстного сустава, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей руки, ссадины и т.д.
— Через пару дней на телефон моей подруги пришло сообщение от неизвестных людей с предложением вернуть украденные вещи за деньги. Дело в том, что в похищенной сумке находились её документы и рабочий телефон. Звонили мужчины, которые плохо говорили по-русски, — рассказывает Александр.
По словам парня, звонившие говорили, что нашли, наказали его обидчиков и готовы вернуть украденное за вознаграждение. Александр встречаться с вымогателями не стал и снова отправился в полицию. На этот раз, уверяет, его проводили к начальнику районного отдела уголовного розыска, который заверил парня, что «такие преступления раскрываются».
— Он сказал, что коллеги описали ему мою ситуацию не совсем верно. Также сказал, что они отправили запрос в службу агрегатора такси, водитель которого на меня напал. Сказал, что ответ идёт долго, чуть ли не почтой, и нужно подождать, — пояснил парень.
Сегодня Александр продолжает ждать информации от полицейских.
Что говорят в полиции
Редакция НГС запросила официальную информацию об инциденте в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. В полиции отметили, что 26 ноября в пункте полиции «Кирипичный» было зарегистрировано заявление Александра о хищении у него мобильного телефона.
— Следователем следственного управления УМВД по Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», — говорится в ответе.
По словам новосибирского адвоката Андрея Росса, оценившего ситуацию, впоследствии уголовное дело может быть переквалифицировано на более тяжкую статью — «Грабёж» (ст. 161 УК РФ) или «Разбой» (ст. 162 УК РФ), но сначала силовикам необходимо установить все обстоятельства инцидента.
— Решение будет принято после прохождения потерпевшим судебно-медицинской экспертизы и установления тяжести нанесенного ему вреда, — пояснил юрист.
Начинающий новосибирский актер Александр заявил корреспонденту НГС, что судебно-медицинскую экспертизу еще не проходил, ждёт вызова.
НГС направил запрос в пресс-службу агрегатора такси.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин объявил войну беспределу мигрантов по всей России. Генерал на одном из совещаний с подчиненным поручил создать в регионах межведомственные рабочие группы, которые бы занимались расследованием преступлений с участием иностранцев.