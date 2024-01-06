Просидели в машине почти 20 минут: момент нападения на таксиста в Новосибирске попал на видео

Момент нападения на таксиста в жилмассиве Плющихинский в Новосибирске попал на камеры видеонаблюдения, расположенные на улице Татьяны Снежиной, 31/5. Видео редакции НГС предоставил читатель.
Судя по записи, автомобиль припарковался примерно в 19:11, примерно через 20 минут из машины вышел первый парень и пошел к багажнику. После все действия разворачивались за автомобилем. По словам очевидца, все участники конфликта вышли из машины в промежутке от 19:31 до 19:32. На кадрах видно, как мужчина, вероятно, таксист остается на месте. Другие трое убегают.
— Один вышел, что-то взял в багажнике, затем снова сел в машину, потом они все начали выходить, в процессе выхода один чем-то ткнул таксиста, — сообщил НГС очевидец.
Позже убегающих парней заметили на камерах других домов.
— Они бежали по полю между домами 31 и 45. Между собой не говорили, узнала только из-за парня в светлой одежде, — рассказала НГС сибирячка, которая видела, как трое парней убегали
Инцидент произошел 5 января, о том, что трое парней напали на таксиста с ножом, сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к посту пишут о том, что таксист умер в больнице.
Сейчас, как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.
1 января в Новосибирске два человека избили водителя, полиция возбудила уголовное дело. На кадрах видно, что водитель сидел за рулем, к его двери подошел другой мужчина, открыл дверь и начал наносить ему удары ногой.