Просидели в машине почти 20 минут: момент нападения на таксиста в Новосибирске попал на видео

Судя по записи, автомобиль припарковался примерно в 19:11, примерно через 20 минут из машины вышел первый парень и пошел к багажнику. После все действия разворачивались за автомобилем. По словам очевидца, все участники конфликта вышли из машины в промежутке от 19:31 до 19:32. На кадрах видно, как мужчина, вероятно, таксист остается на месте. Другие трое убегают.