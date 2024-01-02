Избили и угнали машину: двое напали на водителя в Новосибирске — жесткие кадры с места

В Новосибирске два человека избили водителя автомобиля. Полиция возбудила уголовное дело.
Информацию о нападении опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком». В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что инцидент произошел в Кировском районе.
Судя по записи с камеры видеонаблюдения, мужчину избили вечером 1 января. На кадрах видно, что водитель сидел за рулем, к его двери подошел другой мужчина, открыл дверь и начал наносить ему удары ногой. Вероятно, нападавший до этого сидел на переднем пассажирском сидении. Затем из машины вышли двое мужчин с задних сидений. Водитель поехал вперед и врезался в преграду.
После этого к нему подошел другой пассажир, наклонился, а затем сел на заднее сидение. Водитель вышел из автомобиля, пассажир также покинул салон и несколько раз ударил водителя руками и ногами, пострадавший упал на землю. Нападавший сел в машину и уехал. Двое других пассажиров, которые все это время стояли на улице, пытались догнать его. Водитель смог встать на ноги и опереться на стену. Что было с ним дальше — неизвестно.
— Возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля, трое человек еще не установлены, ведется расследование. Автомобиль найден, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В канале «Новосибирск с огоньком» сообщили, что пострадавший — водитель такси. НГС обратился за комментарием в «Яндекс.Go», чтобы узнать, выполнял ли он заказ этого сервиса.
Ранее НГС писал о том, что в новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в нападении на таксиста. Водителю связали руки, а затем положили его в багажник. Пострадавший смог выбраться из машины на ходу.