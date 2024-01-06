«Три парня порезали таксиста»: полиция ищет новосибирцев, которые напали на водителя

В Новосибирске трое парней напали на таксиста. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас полиция ищет нападавших.
По данным паблика, инцидент произошел с 5 на 6 января на улице Виталия Потылицина, 7/4 в жилмассиве Плющихинский. У нападавших якобы был нож.
— Три парня с ножами, порезали таксиста и побежали в сторону труб мимо Татьяны Снежиной, 51. Полиция с собаками по всему району, — сообщает «Инцидент Новосибирск».
В комментариях сообщают, что таксист умер в больнице.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.
Недавно в Новосибирске на Вокзальной магистрали, 16 произошел конфликт между мужчинами, который закончился стрельбой.