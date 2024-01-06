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СрочноТрое парней напали на таксиста в Новосибирске
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«Три парня порезали таксиста»: полиция ищет новосибирцев, которые напали на водителя

В соцсетях заявили, что мужчина погиб

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На месте работали сотрудники полиции

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В Новосибирске трое парней напали на таксиста. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас полиция ищет нападавших.

По данным паблика, инцидент произошел с 5 на 6 января на улице Виталия Потылицина, 7/4 в жилмассиве Плющихинский. У нападавших якобы был нож.

— Три парня с ножами, порезали таксиста и побежали в сторону труб мимо Татьяны Снежиной, 51. Полиция с собаками по всему району, — сообщает «Инцидент Новосибирск».

В комментариях сообщают, что таксист умер в больнице.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Новосибирск», vk.com

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Недавно в Новосибирске на Вокзальной магистрали, 16 произошел конфликт между мужчинами, который закончился стрельбой.

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