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Новосибирца подозревают в совершении 45 офисных краж — его несколько месяцев искала полиция

Мужчину заключили под стражу

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Новосибирец попадал на камеры видеонаблюдения

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В Новосибирске задержали 42-летнего подозреваемого в серии краж из офисов. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, мужчину обвиняют в 45 случаях присвоения имущества. Ранее новосибирец уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

— В течение нескольких месяцев полицейские отрабатывали возможные места нахождения подозреваемого в совершении преступлений, организовывали дополнительные оперативно-разыскные мероприятия. На розыск фигуранта были ориентированы все наружные наряды полиции, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Подозреваемому выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

В ноябре в Новосибирске полиция нашла сибирячку, которую подозревают в подмене новых вещей на старые в пунктах Wildberries.

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