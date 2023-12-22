Новосибирца подозревают в совершении 45 офисных краж — его несколько месяцев искала полиция

В Новосибирске задержали 42-летнего подозреваемого в серии краж из офисов. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, мужчину обвиняют в 45 случаях присвоения имущества. Ранее новосибирец уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
— В течение нескольких месяцев полицейские отрабатывали возможные места нахождения подозреваемого в совершении преступлений, организовывали дополнительные оперативно-разыскные мероприятия. На розыск фигуранта были ориентированы все наружные наряды полиции, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Подозреваемому выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.
В ноябре в Новосибирске полиция нашла сибирячку, которую подозревают в подмене новых вещей на старые в пунктах Wildberries.