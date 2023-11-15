Полицейские нашли сибирячку, которую подозревают в подмене новых вещей на старые в пункте Wildberries

В Новосибирске полиция нашла сибирячку, которую подозревают в подмене новых вещей на старые в пунктах Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
— В отдел полиции «Первомайский » поступила информация, зарегистрировано в установленном порядке. Личность девушки установлена. Проводится проверка, — пояснили в ведомстве.
Информация о девушке, которая якобы занимается подменой вещей в пункте Wildberries появилась в Телеграм-канале «АСТ-54».
— Сегодня на пункте выдачи «Wildberries» в Первомайском районе была задержана девушка, которая занималась подменой новых вещей на старьё, — говорится в посте.
Ранее в Новосибирске в магазине на краже энергетиков поймали двух подростков-спортсменов из Иркутска.