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«Ваша дочь — в ДТП». Сибирячку обвиняют в том, что она притворилась полицейским и обманула женщину на 900 тысяч

По версии следствия, обвиняемая использовала распространенную мошенническую схему

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30-летняя сибирячка предстанет перед судом по обвинению в обмане пенсионерки

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Жительницу Новосибирска обвинили в том, что она похитила у пенсионерки 900 тысяч рублей, притворившись сотрудницей полиции. Ей утвердили обвинительное заключение, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, с февраля по март 2023 года 30-летняя обвиняемая была в сговоре с двумя неизвестными. Подозреваемая якобы позвонила 84-летней пенсионерке и заявила, что ее дочь — виновница аварии и находится в больнице. Предположительно, она предложила женщине заплатить за то, чтобы вымышленная участница ДТП не получила уголовное наказание.

Всего, по информации прокуратуры, потерпевшая отдала девушке и ее знакомым больше 900 тысяч рублей.

Сибирячка обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Уголовное дело было направлено в Советский районный суд.

Недавно новосибирские блогеры заявили, что их обокрала горничная 5-звездочного отеля.

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