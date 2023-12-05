«Ваша дочь — в ДТП». Сибирячку обвиняют в том, что она притворилась полицейским и обманула женщину на 900 тысяч

По версии следствия, с февраля по март 2023 года 30-летняя обвиняемая была в сговоре с двумя неизвестными. Подозреваемая якобы позвонила 84-летней пенсионерке и заявила, что ее дочь — виновница аварии и находится в больнице. Предположительно, она предложила женщине заплатить за то, чтобы вымышленная участница ДТП не получила уголовное наказание.

