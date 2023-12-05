«Ваша дочь — в ДТП». Сибирячку обвиняют в том, что она притворилась полицейским и обманула женщину на 900 тысяч

Жительницу Новосибирска обвинили в том, что она похитила у пенсионерки 900 тысяч рублей, притворившись сотрудницей полиции. Ей утвердили обвинительное заключение, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, с февраля по март 2023 года 30-летняя обвиняемая была в сговоре с двумя неизвестными. Подозреваемая якобы позвонила 84-летней пенсионерке и заявила, что ее дочь — виновница аварии и находится в больнице. Предположительно, она предложила женщине заплатить за то, чтобы вымышленная участница ДТП не получила уголовное наказание.
Всего, по информации прокуратуры, потерпевшая отдала девушке и ее знакомым больше 900 тысяч рублей.
Сибирячка обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Уголовное дело было направлено в Советский районный суд.
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