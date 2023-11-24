«Воспитывать силой — они избалованные и богатые»: в Новосибирске воспитатель заявила, что ее заставляли бить детей в частном саду

Бывшая воспитательница новосибирского частного детского сада, 23-летняя Анна, рассказывала, как её заставляли бить детей. Сегодня женщину держат в следственном изоляторе по обвинению в истязании несовершеннолетних. Там же сейчас находится заведующая детсадом. Именно она, по словам Анны, продвигала жестокие методы воспитания: поднимала руку на детей, потому что они якобы избалованы богатыми родителями. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, что бывшая воспитательница рассказывала о своей работе и почему не могла уволиться.
Детсад строгого режима
О скандале в частном детском саду на улице Кошурникова стало известно, когда родители воспитанников раздобыли записи с камер видеонаблюдения. В июле 2023 года в соцсетях появился ролик, в котором одна сотрудница детсада ударяет ребенка ладонью, тянет его за руку с силой, чтобы усадить на стул, а другая — хватает ребенка за волосы.
Видео заинтересовало Следственный комитет и прокуратуру, которые в тот же день заявили о проведении проверок. Ситуацию под свой контроль взял Александр Бастрыкин. Результатов долго ждать не пришлось: уже через пару дней директора детского сада обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
Позже силовики выяснили, что от рук воспитателей пострадали не меньше 10 детей. Педагогов обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ) и истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ). Обеих на время расследования поместили в следственный изолятор.
Богатые должны плакать
23-летняя Анна проработала воспитателем всего около двух месяцев. В мае 2023 года на работу её приняла Елена Ч., которая представилась директором частного детского сада. Первое время Анна присматривалась к порядку на новом месте: оказалось, что в саду работает семейный подряд.
— Аня рассказывала, что руководила всем фактически Елена, а её мать работала поваром. Но чаще всего Елена вместе с мужем привозила уже готовую еду — суп в трёхлитровых банках, котлеты, магазинные пельмени. Аня говорила, что, по её мнению, еда была невкусной, — рассказала в беседе с корреспондентом НГС знакомая Анны по имени Мария (имя изменено).
По её словам, первые несколько дней Анна не замечала ничего необычного. Потом при ней начальница якобы начала поднимать руку на детей: одного мальчика, который баловался на столе, резко дернула за руку, он упал на колени, ударился заплакал. При этом Елена, по словам Марии, настрого запретила подчиненной успокаивать ребёнка.
— Аня говорила, что поинтересовалась у заведующей, почему у неё такое отношение к воспитанникам. В ответ услышала, что, этих детей надо воспитывать силой, потому что они из богатых семей, избалованные. С ними, мол, так и нужно обращаться, — отметила Мария.
Анна говорила, что её начальница при этом жаловалась на жизнь: у неё больная дочь, а воспитанники «шикарно живут» и «ни в чем себе не отказывают». После таких откровений женщина якобы решила сменить работу, но Елена пригрозила ей увольнением по статье, из-за которой она «никуда не сможет устроиться».
— Ещё начальница говорила, что её муж недавно освободился из тюрьмы, что он сидел за убийство полицейского, и им нечего терять, — подчеркнула Мария.
Анна, уверяет её знакомая, испугалась за себя и осталась работать в детсаду.
Закрывали в комнате без света
В течение двух месяцев молодой педагог познакомилась с жестокими методами воспитания, которыми пользовалась заведующая. По её словам, Елена била детей за провинности так, что у них на ногах и спинах оставались красные следы от пальцев воспитательницы. Если заведующая не рассчитывала силы, то место удара мазала сливочным маслом, «чтобы не оставалось синяков».
Чтобы заставить расшалившегося ребёнка заснуть, его кровать занавешивали простынями и одеялами: мол, в темноте он быстрее успокоится. Провинившихся малышей также закрывали одних в комнате без света на 10–15 минут.
— Аня говорила, что ей было запрещено жалеть детей, выпускать их из комнаты раньше времени. Она говорила, что Елена заставляла её бить детей, потому что по-другому их, мол, не воспитаешь. Иногда, пока заведующая не видит, она специально била себя по рукам, чтобы раздавался шлепок, типа она ударила ребёнка, а на самом деле нет, — отметила Мария.
По её словам, Анна жаловалась на тотальный контроль со стороны начальницы: Елена отбирала у неё телефон на время работы, запрещала общаться с родителями. Анна проработала в детсаду до тех пор, пока не пришли силовики с проверкой. 27 июля учреждение было закрыто.
Сегодня следователи продолжают разбираться в обстоятельствах уголовного дела.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль с жестоким обращением с детьми в детском саду при образовательном центре «Горностай». Родители заявили, что одна из педагогов «била детей по рукам за неумение правильно держать приборы и вытираться после похода в туалет».