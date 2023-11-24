«Воспитывать силой — они избалованные и богатые»: в Новосибирске воспитатель заявила, что ее заставляли бить детей в частном саду

Детсад строгого режима

О скандале в частном детском саду на улице Кошурникова стало известно, когда родители воспитанников раздобыли записи с камер видеонаблюдения. В июле 2023 года в соцсетях появился ролик, в котором одна сотрудница детсада ударяет ребенка ладонью, тянет его за руку с силой, чтобы усадить на стул, а другая — хватает ребенка за волосы.



Видео заинтересовало Следственный комитет и прокуратуру, которые в тот же день заявили о проведении проверок. Ситуацию под свой контроль взял Александр Бастрыкин. Результатов долго ждать не пришлось: уже через пару дней директора детского сада обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).