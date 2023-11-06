Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жестоким воспитанием в детсаду Новосибирска

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался жалобой новосибирских родителей, которые заявили, что из-за жесткого воспитания их дети боятся ходить в детский сад. Силовики начали процессуальную проверку, сообщили управлении СК по Новосибирской области.
Следователи отметили, что ранее группа родителей рассказала СМИ о «недопустимых мерах воспитания в детском саду»: педагог якобы угрожала и применяла насилие к воспитанникам. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
— Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — сообщили следователи.
Речь идет о детском саде при образовательном центре «Горностай». Один из родителей рассказал корреспонденту НГС, что воспитатель «била детей по рукам за неумение правильно держать приборы, вытираться после похода в туалет, грубила и кричала на детей, запугивала их, а также в качестве наказания отстраняла от занятий». В результате одну из воспитанниц перевели в другую группу.
Директор образовательного центра «Горностай» Ирина Путинцева, комментируя жалобу, заявила, что на предстоящей неделе будет изучать информацию поскольку «существуют разные мнения»: в частности, у большинства родителей, по ее словам, «положительное отношение к воспитателю».
Сама педагог отказалась комментировать ситуацию, подчеркнув, что готовит «ответные меры» со своей стороны.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался двумя новосибирцами, которых обвинили в организации незаконной миграции.