Глава СК заинтересовался двумя новосибирцами — в чем их обвиняют

О возбуждении уголовного дела стало известно в начале ноября. Ход и результаты его расследования взяла на контроль прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 3 ноября.



Зимой прошлого года появились данные о том, что шестеро сотрудников полиции из Новосибирской области и десять их помощников стали фигурантами уголовных дел об организации незаконной миграции.

