Глава СК заинтересовался двумя новосибирцами — в чем их обвиняют

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу против организаторов незаконной миграции в Новосибирске. Об этом сообщили в официальном сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте» 5 ноября.
В сообщении указано, что следователи во взаимодействии с пограничным УФСБ России по региону установили группу, которая организовала в Новосибирске незаконное пребывание граждан. Они приезжали на территорию России из «стран ближнего зарубежья».
— Участники группы подыскивали иностранных граждан, нуждавшихся в формировании фиктивного комплекта документов, необходимых для незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а также выступали в роли принимающей стороны и работодателей, — заявили в ведомстве.
В состав организованной группы вошли двое жителей Новосибирской области, один из которых также оказался уроженцем Средней Азии. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации).
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — указано в сообщении.
О возбуждении уголовного дела стало известно в начале ноября. Ход и результаты его расследования взяла на контроль прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 3 ноября.
Зимой прошлого года появились данные о том, что шестеро сотрудников полиции из Новосибирской области и десять их помощников стали фигурантами уголовных дел об организации незаконной миграции.