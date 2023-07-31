freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 6/10
usd 90.98
eur 99.96
СрочноСтало известно, чем массово заболели дети на Алтае
Все новости
Все новости

Директору детского сада в Новосибирске предъявили обвинение — там сотрудники били детей

Учреждение приостановило работу

222

Деятельность детского сада приостановлена

Поделиться

В Новосибирске следователи предъявили обвинение директору детского сада, сотрудники которого применяли силу в отношении детей. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, руководителя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

— Следственными органами СК России по Новосибирской области директору частного детского сада предъявлено обвинение по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг. В настоящее время деятельность детского сада приостановлена, — указано в сообщении.

Ранее следователи начали проверку о применении насилия к несовершеннолетним. Ее взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Инцидент произошел в учреждении на улице Кошурникова в Октябрьском районе и попал на видео. Кадры, как сотрудники детсада жестко обращаются с воспитанниками, опубликовали в соцсетях. После публикации видео проверку детского сада также начала прокуратура.

В апреле в Новосибирске закрыли уголовное дело о смерти 5-летней девочки в детском саду в Советском районе. Во время прогулки на самокате она упала и погибла. Результаты экспертизы показали, что причина смерти не была связана с падением.

По теме

Детский садУголовное делоНасилиеСледователи
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter