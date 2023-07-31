Директору детского сада в Новосибирске предъявили обвинение — там сотрудники били детей

В Новосибирске следователи предъявили обвинение директору детского сада, сотрудники которого применяли силу в отношении детей. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, руководителя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
— Следственными органами СК России по Новосибирской области директору частного детского сада предъявлено обвинение по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг. В настоящее время деятельность детского сада приостановлена, — указано в сообщении.
Ранее следователи начали проверку о применении насилия к несовершеннолетним. Ее взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
Инцидент произошел в учреждении на улице Кошурникова в Октябрьском районе и попал на видео. Кадры, как сотрудники детсада жестко обращаются с воспитанниками, опубликовали в соцсетях. После публикации видео проверку детского сада также начала прокуратура.
В апреле в Новосибирске закрыли уголовное дело о смерти 5-летней девочки в детском саду в Советском районе. Во время прогулки на самокате она упала и погибла. Результаты экспертизы показали, что причина смерти не была связана с падением.