В Новосибирске закрыли дело о смерти девочки, которая разбилась на самокате в детском саду

Уголовное дело о смерти 5-летней девочки в детском саду Советского района Новосибирска закрыли. Результаты экспертизы показали, что причина смерти не была связана с падением.
— Да, закрыли. Причина смерти не связана с падением, — рассказал НГС источник, близкий к правоохранительным органам.
Трагедия произошла днем 18 августа в детском саду в Советском районе. Во время прогулки по территории девочка каталась на самокате, упала и погибла. Медики около 10 минут пытались реанимировать воспитанницу, но спасти ее не удалось. На место успел приехать ее отец.
Следователи возбудили дело по ч. 2. ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности и вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Кроме того, департамент образования мэрии Новосибирска начал проверку обстоятельств этого трагического инцидента.