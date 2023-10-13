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Минимум 10 пострадавших: новосибирских воспитателей частного сада обвинили в истязании детей

Им изберут меру пресечения

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От действий воспитателей, по версии следователей, пострадали мининмум 10 детей

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В Новосибирске двух воспитателей частного детского сада обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) и истязании (пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

По информации следствия, в июле этого года воспитатели систематически наносили побои детям, а также совершали другие насильственные действия. Тем самым они причиняли воспитанникам физические и нравственные страдания.

— От противоправных действий пострадали более 10 воспитанников частного дошкольного учреждения, — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.

Воспитателям предъявили обвинение за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ). Также их обвинили в истязании, совершенном в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего (пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Обвиняемые задержаны. В суде им изберут меру пресечения.

НГС рассказывал подробности инцидента в этом детском саду после того, как избиение детей попало на камеру видеонаблюдения.

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