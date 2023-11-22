В Новосибирской области вагнеровец застрелил знакомого — обвиняемого отправили под арест

— 18 ноября обвиняемый пил в гараже с ранее знакомым ему мужчиной и застрелил его. С места изъяли дробь, — рассказал источник. — 19 ноября его задержали. Он — вагнеровец, вернулся с СВО в сентябре 2023 года.