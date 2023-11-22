В Новосибирской области вагнеровец застрелил знакомого — обвиняемого отправили под арест

В Новосибирской области Куйбышевский районный суд отправил под арест вагнеровца, который, по версии следствия, застрелил своего знакомого из охотничьего ружья. Информация об убийстве появилась в паблике «Новости дня Каинск Барабинск» в соцсети «ВКонтакте», подробности редакции НГС рассказали источник в правоохранительных органах.
— 18 ноября обвиняемый пил в гараже с ранее знакомым ему мужчиной и застрелил его. С места изъяли дробь, — рассказал источник. — 19 ноября его задержали. Он — вагнеровец, вернулся с СВО в сентябре 2023 года.
В ГУ МВД России по НСО подтвердили информацию об убийстве:
— Подозреваемый уже задержан, материалы переданы в СК, — рассказали в полиции.
Следственный комитет также прокомментировал ситуацию:
— Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в ведомстве.
По данным источника НГС, задержанным оказался 27-летний Илья Аверченко, неоднократно судимый за кражи, разбои и грабежи.
По данным Куйбышевского районного суда Илья Аверченко или его полный тезка был судим шесть раз за кражи, грабежи, разбои и хранение наркотиков. Последний приговор мужчина выслушал 13 мая 2022 года, в колонии заключил контракт с ЧВК и отправился на СВО.
Ранее НГС писал о том, что двоих подростков задержали за убийство человека. Позже их обвинили еще и в разбое.