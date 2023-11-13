Школьникам, задержанным за убийство в Новосибирске, предъявили новое обвинение — на этот раз в разбое

В Новосибирске задержали подростков по делу об убийстве человека. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, они также стали причастны к разбою.
— <...> в зависимости от роли и степени участия предъявлено обвинение двум несовершеннолетним жителям областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 162 УК (разбой), — сообщили в ведомстве.
По версии следствия, вечером 8 ноября 14-летний подросток и его друг находились в Октябрьском районе, где нанесли ножом множественные удары прохожему. От полученных ран он скончался на месте происшествия. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подростки действовали группой лиц по предварительному сговору. Один из них не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.
Кроме того, в этот же день несовершеннолетние вместе с другим подростком совершили разбойное нападение на мужчину. Они угрожали сибиряку металлическим предметом и похитили у него имущество, а затем скрылись.
— В настоящее время по ходатайству следователя 14-ти и 17- летнему обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности будет помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, — заявили в ведомстве.
О задержании двух подростков по подозрению в убийстве сообщил днем 13 ноября источник НГС в правоохранительных органах. По его данным, трагедия произошла на улице Старощука в Октябрьском районе, задержанными оказались дети 13 и 14 лет.