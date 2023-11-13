Двух новосибирских подростков задержали за убийство человека — подозреваемым по 13–14 лет

Полицейские задержали двух подростков по подозрению в зверском убийстве 25-летнего новосибирца. Школьники 13 и 14 лет накинулись на него с ножами, сообщил редакции НГС источник в правоохранительных органах.
Трагедия произошла 8 ноября на улице Старощука в Октябрьском районе Новосибирска. По версии следствия, у подростков возник конфликт с предположительно нетрезвым мужчиной, который школьники решили при помощи ножей.
— У погибшего обнаружены несколько ранений в области спины, еще несколько на груди и ноге, — пояснил источник.
Тело мужчины обнаружила местная жительница почти два дня спустя. Полицейские сработали оперативно и вскоре задержали подозреваемых. Ими оказались ученики двух школ Октябрьского района, они уже признались в убийстве.
Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование продолжается.
По информации infopro54.ru, подростки снимали происходящее на видео и публиковали в своем интернет-канале.
В мае в Новосибирске полиция начала проверку после поста в соцсетях о том, что в микрорайоне Золотая Нива появилась группа подростков, которые «терроризируют людей».